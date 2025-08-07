Το Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα σχέδιο κατάληψης νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, ενδεχομένως σε διάστημα πέντε μηνών, εκτοπίζοντας εκ νέου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους και παρά τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που παρουσιάζεται στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να αποσκοπεί στη διάλυση της Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά, σημειώνουν οι Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης συζήτησης για την ασφάλεια την Τρίτη, ο Νετανιάχου άκουσε διάφορες επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τον αρχηγό του επιτελείου των IDF αντιστράτηγο Eyal Zamir.

Το περιεχόμενο του σχεδίου

Το σχέδιο φέρεται να επικεντρώνει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Καναλιού 12, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει ειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας - που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, δηλαδή περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας - ώστε να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία πολιτικών υποδομών στο κέντρο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών. Η φάση αυτή αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία με την οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ, συνεχίζει το δημοσίευμα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Mike Huckabee δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg News ότι υπάρχει μια προσπάθεια να προστεθούν γρήγορα 12 χώροι παροχής βοήθειας στους τέσσερις που λειτουργούν σήμερα από το υποστηριζόμενο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας.

«Τετραπλασιασμός σε δύο μήνες, αν είναι δυνατόν. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση», τόνισε ο Huckabee, υποδηλώνοντας ότι αυτό θα συντονιστεί σε συνδυασμό με τις στρατιωτικές εξελίξεις των IDF: «Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο ερώτημα σχετικά με τις περιοχές του βορρά που μπορεί να εξαρτηθεί από το αν οι IDF μπορούν να καθαρίσουν αυτές τις περιοχές και να τις καταστήσουν ασφαλείς».

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από δωρεές ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Κανάλι 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να μπορέσουν οι κάτοικοι της Γάζας να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan και των ειδήσεων του καναλιού 13 ανέφεραν ότι η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες και να περιλαμβάνει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των IDF. Το Kan ανέφερε ότι εκτός από την πόλη της Γάζας στα βόρεια της Λωρίδας, το σχέδιο ήταν να επεκταθεί στους καταυλισμούς στην κεντρική Γάζα, όπου οι IDF έχουν ελιχθεί ελάχιστα μέχρι στιγμής.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να προωθηθεί περαιτέρω προς τη νότια Λωρίδα, ενώ οι ελιγμοί θα πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι.

Το Κan πρόσθεσε ότι οι διαμεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ πιέζουν το Ισραήλ - μέσω των ΗΠΑ - να μην εφαρμόσει το σχέδιο, ενώ παράλληλα παροτρύνουν τη Χαμάς να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενες πηγές ασφαλείας λέγοντας ότι ο στόχος ήταν να ωθηθούν γρήγορα περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας προς τη νότια ζώνη Mawasi.

Οι στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν επίσης την άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων. Ωστόσο, το Kan επικαλέστηκε έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επιστροφής της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση του σχεδίου είναι «σχεδόν μηδενικές».

Σύμφωνα με το Κανάλι 12, ένας άλλος στόχος είναι η πιθανή ευθυγράμμιση με ένα προτεινόμενο πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για μια συνολική συμφωνία. Αν και το Ισραήλ μπορεί να διακόψει τις επιχειρήσεις αν αυτό το πλαίσιο προχωρήσει, οι αξιωματούχοι το θεωρούν απίθανο, ανέφερε το δίκτυο.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εντολή για να εξουσιοδοτήσει τον ίδιο και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σταδιακών βημάτων.

Το εναλλακτικό σχέδιο

Ένα εναλλακτικό σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, σύμφωνα με το Κan, είναι η περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων της Γάζας, ο αποκλεισμός της βοήθειας προς αυτές τις περιοχές και η εξαπόλυση επιδρομών σε ακριβή σημεία, αντί για πλήρη κατάληψη, με στόχο την εξάντληση της Χαμάς. Το μειονέκτημα θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας υποστήριξαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αρχικό βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών. Ο Νετανιάχου φέρεται να έχει απορρίψει αυτό το σχέδιο.

Σύμφωνα με το Κανάλι 13, ο ηγέτης του κόμματος Shas Aryeh Deri, αναμένεται να λάβει μέρος στη συνάντηση, και ενώ ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Gideon Sa'ar τείνουν να αντιταχθούν στο σχέδιο πλήρους κατάληψης, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο Νετανιάχου θα έχει την πλειοψηφία υπέρ του.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ζήτημα της κατάληψης ολόκληρης της Γάζας «εξαρτάται λίγο πολύ από το Ισραήλ», υποδεικνύοντας ότι δεν θα παρέμβει στη λήψη αποφάσεων της Ιερουσαλήμ για το θέμα αυτό.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλέστηκε την Τετάρτη ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον όντως δεν σχεδίαζε να παρέμβει, προσθέτοντας ότι ένα πρόσφατο προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς -που δείχνει τον όμηρο Εβιάταρ Νταβίντ αποστεωμένο και αναγκασμένο να σκάψει αυτό που μπορεί να γίνει ο ίδιος του ο τάφος- επηρέασε τον Τραμπ να πάρει την απόφαση «να αφήσει τους Ισραηλινούς να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει την ιδέα να προσαρτήσει το Ισραήλ τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

Αντίθετοι στο σχέδιο μια σειρά από στρατιωτικούς αξιωματούχους

Ωστόσο, πολλές αναφορές τις τελευταίες ημέρες ανέφεραν ότι ο Zamir και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν κατά του σχεδίου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας, με το Κανάλι 12 να αναφέρει ότι ο Zamir είπε σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών: «Η κατοχή της Λωρίδας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα - αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, απαιτώντας μια πολυετή επιχείρηση εκκαθάρισης, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε επίσης στο Κανάλι 12 ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να καταλήξει να εισέλθει συνειδητά σε ένα μοντέλο Βιετνάμ» - μια αναφορά στις ΗΠΑ που εγκλωβίστηκαν σε μια πολυετή, δαπανηρή στρατιωτική εκστρατεία που απέφερε περιορισμένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν επίσης ότι αν το Ισραήλ προχωρήσει με το σχέδιο, αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες μεταξύ των ισραηλινών στρατευμάτων, μετέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι «δεκάδες» στρατιώτες θα μπορούσαν να σκοτωθούν και ένας μεγάλος αριθμός θα τραυματιστεί στην επιχείρηση, ανέφερε το Kan. Ο απολογισμός των απωλειών του Ισραήλ στην επίγεια επίθεση κατά της Χαμάς στη Γάζα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα ανέρχεται σε 459. Ο απολογισμός περιλαμβάνει δύο αστυνομικούς και τρεις πολιτικούς συμβασιούχους του υπουργείου Άμυνας.

Πιθανώς υπονοώντας την ένταση μεταξύ του Ζαμίρ και του Νετανιάχου για το σχέδιο επανακατάληψης, ο υποστράτηγος Γιανίβ Ασόρ, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των IDF, φάνηκε να επιβεβαιώνει την Τετάρτη ότι υπάρχουν «διαφωνίες» στα ανώτατα κλιμάκια του στρατού.

Ένα δημοσίευμα νωρίτερα μέσα στην ημέρα της εφημερίδας Yedioth Ahronoth, κατηγόρησε τον στρατηγό ότι διαπληκτίστηκε με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνάντησης για τη Γάζα.

«Οι μάχες στη Γάζα συχνά συνοδεύονται από ένταση και μερικές φορές υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ διαφόρων μερών», δήλωσε ο Ασόρ κατά τη διάρκεια μιας τελετής για τους πεσόντες στρατιώτες της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

«Είναι σημαντικό για μένα να πω ξεκάθαρα: πρόκειται για διαφωνίες με τις καλύτερες προθέσεις. Πρόκειται για ουσιαστικές και επαγγελματικές συζητήσεις, που καθοδηγούνται από την ειλικρινή επιθυμία όλων των διοικητών των IDF να κάνουν αυτό που είναι σωστό για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Yedioth, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μέσω βιντεοκλήσης πριν από περίπου 10 ημέρες, ο Aσόρ απαίτησε από τον αρχηγό της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγο Tomer Bar, να σταματήσει να ανατρέπει τις αποφάσεις του για την πραγματοποίηση επιδρομών στη Γάζα.

Ο Μπαρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε παρέμβει στις επιδρομές μετά από αυξανόμενες αναφορές για απώλειες αμάχων στη Λωρίδα από τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε αυξανόμενη ένταση μεταξύ αυτού και του Ασόρ.

Ο Ασόρ, στη συνάντηση, ξέσπασε, λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στους άλλους στρατηγούς: «Εσείς εκεί στο Τελ Αβίβ είστε αποσυνδεδεμένοι από το τι συμβαίνει στο έδαφος».

Το Κάιρο κατακεραυνώνει το Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, χαρακτήρισε ντροπιαστική τη διεθνή αντίδραση στην κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και κάλεσε τα ισχυρά δυτικά κράτη να αυξήσουν την πίεση στο Ισραήλ.

«Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ντρέπεται για την τραγική κατάσταση που εκτυλίσσεται στη Γάζα και τις καταστροφικές ενέργειες που πραγματοποιεί το Ισραήλ», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, σε δημοσιογράφους στην Αθήνα.

«Αυτό που εκτυλίσσεται είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και ο πόνος που παρατηρείται είναι ένας λεκές στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας», είπε.

Ο Αιγύπτιος υπουργός χαρακτήρισε τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στην περιοχή ως «συστηματική γενοκτονία», επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησής του ότι «απορρίπτει σθεναρά κάθε εκτόπιση του παλαιστινιακού λαού από τα πατρογονικά του εδάφη».

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, και κρατήθηκαν όμηροι άλλοι 251.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς αναφέρει ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι στη Λωρίδα έχουν σκοτωθεί ή θεωρούνται νεκροί στις μάχες μέχρι στιγμής, αν και ο απολογισμός δεν μπορεί να επαληθευτεί και δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει σκοτώσει περίπου 20.000 μαχητές από τον Ιανουάριο και άλλους 1.600 μέσα στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τους θανάτους αμάχων και τονίζει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, πολεμώντας από αστικές περιοχές, όπως σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και τζαμιά.

Πηγή: skai.gr

