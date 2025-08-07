Ο διάσημος ορθόδοξος ιερέας του Καζακστάν και της κεντρικής Ασίας, Βλαντίμιρ Βοροντσόφ, ο οποίος έχει επανειλημμένως εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία, κινείται με στόχο την ίδρυση στη χώρα ανεξάρτητης από τη Μόσχα ορθόδοξης εκκλησίας

Η ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Καζακστάν αποσχημάτισε τον Βοροντσόφ τον Ιούλιο 2024, διότι καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επέκρινε τον επικεφαλής της, τον πατριάρχη Κύριλλο, πιστό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τώρα, ο ιερέας θα απευθυνθεί στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης με στόχο την ίδρυση ανεξάρτητης από την Μόσχα ορθόδοξης εκκλησίας.

«Η συλλογή υπογραφών τελειώνει την Κυριακή και σκοπεύω να στείλω την ερχόμενη εβδομάδα αυτή την επιστολή στο πατριάρχη Βαρθολομαίο», δήλωσε ο Βοροντσόφ.

Η κίνησή του εκδηλώνεται την ώρα που η ρωσική εκκλησία προσπαθεί να διατηρήσει την ενότητά της στον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ενωσης. Στα τέλη του Ιουλίου, η ηγεσία της ρωσικής εκκλησίας υπενθύμισε την υποχρέωση να χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις «ρωσική ορθόδοξη εκκλησία» ή «πατριαρχείο της Μόσχας» στις εκκλησίες που της ανήκουν στην Λευκορωσία, στο Καζακστάν και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ασίας.

Ο Βλαντίμιρ Βοροντσόφ είναι μία από τις σπάνιες κριτικές φωνές, σε μία χώρα όπου και η αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία επισύρει ποινικές κυρώσεις. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι αρνείται κάθε σχέση με τη ρωσική εκκλησία «που δίνει την ευλογία της για τους σκοτωμούς των Ουκρανών».

Η αντίδραση της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας του Καζακστάν

Την Τρίτη η καζακική πτέρυγα της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας αντέδρασε στην απόφαση του Βλαντίμιρ Βοροντσόφ εκδίδοντας ανακοίνωση: «Οι ενέργειές του με σκοπό την ίδρυση παράνομου οργανισμού στο Καζακστάν υπό την κάλυψη ενός "γραφείου αντιπροσωπείας του πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως" είχαν κάποιον αντίκτυπο στην κοινωνία», παραδέχεται .

«Οι ορθόδοξοι πιστοί δεν μπορούν να υποστηρίζουν τις άρρωστες πρωτοβουλίες του Βοροντσόφ. Η υπογραφή δηλώσεων για την δημιουργία μία νέας "εκκλησίας" θεωρείται ξεκάθαρα συμμετοχή σε σχίσμα», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας.

Το 15% των 20 εκατομμυρίων κατοίκων του Καζακστάν είναι Ρώσοι και ορθόδοξοι σχεδόν στο σύνολό τους.

Στον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ουκρανία έχουν ιδρύσει αυτοκέφαλες εκκλησίες που αναφέρονται στο πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

