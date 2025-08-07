Λογαριασμός
Επικοινωνία Ζελένσκι με τον Μακρόν - «Δεν έχει υπάρξει ακόμη σαφής δημόσια αντίδραση από τη Ρωσία»

«Στο εγγύς μέλλον πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν η Ρωσία συνεχίσει να παρατείνει τον πόλεμο και να παρεμποδίσει τις εποικοδομητικές προσπάθειες».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη συνομιλία που είχε εχθές ο Ουκρανός πρόεδρος και Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόνανλντ Τραμπ.

Μετά την επικοινωνία με τον Μακρόν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση από τη Ρωσία εάν είναι έτοιμη για «πραγματική κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Γαλλίας @EmmanuelMacron. Μοιράστηκα μαζί του την οπτική της Ουκρανίας σχετικά με τη χθεσινή συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας. Ο Εμανουέλ με ενημέρωσε για τις επαφές του με άλλους ηγέτες, αυτές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα και αυτές που έχουν προγραμματιστεί», έγραψε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε:

«Συντονίζουμε τις θέσεις μας και βλέπουμε αμφότεροι την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή άποψη σε βασικά ζητήματα ασφάλειας για την Ευρώπη. Πολλά εξαρτώνται - τώρα αλλά και μακροπρόθεσμα - από τη σύνεση και την αποτελεσματικότητα κάθε βήματος που λαμβάνει η Ευρώπη και η Αμερική».

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι «συμφωνήσαμε ότι οι εργασίες τόσο σε επίπεδο συμβούλων όσο και σε επίπεδο ηγετών πρέπει να αποφέρουν αποτελέσματα. Παραμένουμε πεπεισμένοι για την ανάγκη για πραγματική κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη γι' αυτήν και δεν έχει υπάρξει ακόμη σαφής δημόσια αντίδραση από τη Ρωσία. Στο εγγύς μέλλον πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν η Ρωσία συνεχίσει να παρατείνει τον πόλεμο και να παρεμποδίζει τις εποικοδομητικές προσπάθειες».

Καταλήγοντας τόνισε ότι «συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω με τον Πρόεδρο της Γαλλίας τα αποτελέσματα τόσο των συνομιλιών μου όσο και των δικών του με άλλους ηγέτες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ευχαριστώ!».

