Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών, πραγματοποιεί αυτή την ώρα το ΠΑΜΕ, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό.

Στο σημείο έχουν στηθεί τα πανό δεκάδων εργατικών σωματείων, με τα μέλη τους να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας «να σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα». Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, το ΠΑΜΕ ανακοίνωσε ότι το προσεχές Σάββατο, 24 Μαΐου, θα διοργανώσει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και ερμηνευτών, με την ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» στο προσκήνιο.

«Καταγγέλλουμε το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, που έπειτα από 588 ημέρες σφοδρών και πολύνεκρων βομβαρδισμών και πολεμικών επιχειρήσεων και αφού έχει σφαγιάσει πάνω από 61.000 νεκρούς και 119.000 τραυματίες, στη συντριπτική πλειοψηφία άμαχο πληθυσμό, κλιμακώνει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με νέα επιχείρηση με το όνομα "Αρμα του Γεδεών"» αναφέρει το ΠΑΜΕ στην ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, «με ξεδιάντροπο τρόπο και αποθρασυνόμενοι από τους συμμάχους τους, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο ξεκάθαρα για κατοχή του συνόλου της περιοχής. Μάλιστα, με την άρνηση να επιτρέψουν οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια, προκαλούν λιμό και προσπαθούν να διώξουν τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους. Εδώ και καιρό έχουν πέσει οι μάσκες για την ελληνική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που έκαναν λόγο για δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ. Η σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι εδώ, στον αγώνα για το δικαίωμα όλων των λαών να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους και όχι με τα σφαγεία για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών όλου του κόσμου».

Το ΠΑΜΕ ζητά:

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ

Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ».



Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην κινητοποίηση απηύθυναν η ΕΕΔΥΕ, η ΟΒΣΑ, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.