Ισραήλ: Ο στρατός ανέκτησε τη σορό ενός εκ των ομήρων της Χαμάς σε επιχείρηση στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη ότι ανέκτησαν τη σορό ενός στρατιώτη, ο οποίος είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη τη νύχτα που πέρασε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το όνομα του νεκρού στρατιώτη δεν δόθηκε ακόμη στη δημοσιότητα, όπως ζήτησε η οικογένεια του εκλιπόντος.

Μετά τη νυχτερινή επιχείρηση, ο ισραηλινός στρατός εκτιμά πως στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν 103 από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 33 που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 105 ομήρους στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας τον Νοέμβριο, ενώ άλλοι τέσσερις είχαν αφεθεί ελεύθεροι νωρίτερα. Σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού διασώθηκαν οκτώ απαχθέντες και ανακτήθηκαν οι σοροί 31 – συμπεριλαμβανομένων τριών ομήρων που σκοτώθηκαν από φίλια πυρά κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τα χέρια των απαγωγέων τους.

Ο διασωθείς όμηρος Φαρχάν αλ Καντί δήλωσε στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι ελπίζει και προσεύχεται ότι το ζήτημα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα για περισσότερους από 10 μήνες θα επιλυθεί σύντομα, προσθέτοντας ότι προέτρεψε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν μίλησαν την Τρίτη αμέσως μετά τη διάσωσή του να «δώσει ένα τέλος στο θέμα».



Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε μια σκηνή που έστησαν οι συγγενείς του κοντά στο σπίτι του κοντά στο Ραχάτ, ο αλ Κάντι σημείωσε ότι «αισθάνεται 100%» και «απολαμβάνω κάθε λεπτό που περνάω στο φως. Ήμουν στο σκοτάδι για τόσο καιρό… Απολαμβάνω κάθε λεπτό οικογένειας».

