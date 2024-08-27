Γάζα: Όμηρος εντοπίστηκε ζωντανός - Διασώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Ένας όμηρος εντοπίστηκε ζωντανός και διασώθηκε από τις IDF (ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις) όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη. Πρόκειται για τον 52χρονο Βεδουίνο Κουαντ Φαρχάν αλ Καντί όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Ιερουσαλήμ Σταύρος Ιωαννίδης. Ο Καντί βρισκόταν 326 ημέρες σε ομηρία, και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.





Ο όμηρος εντοπίστηκε από τη μονάδα Shayetet 13, τους κομάντο του Ισραηλινού ναυτικού, σε ένα τούνελ. Το τούνελ στο οποίο εντοπίστηκε βρίσκεται στη Χαν Γιουνίς.

Εκτιμάται ότι ακόμη 104 από τους συνολικά 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα. Τριάντα τέσσερις από τους 104 φαίνεται ότι είναι νεκροί.

Ένας αδελφός του διασωθέντος ομήρου τόνισε στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης έξω από το ιατρικό κέντρο όπου βρίσκεται ο Καντί, ότι είναι πανευτυχής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σχολίασε ότι η επιχείρηση για τη διάσωση του ομήρου αλ Καντί ήταν «γενναία και περίπλοκη» και βασίστηκε σε ακριβείς πληροφορίες.



🚁WATCH the first moments of rescued hostage Qaid Farhan Alkadi back on Israeli soil on his way to reunite with his family after 326 days in Hamas captivity. pic.twitter.com/XH0F6Qb8SV — Israel Defense Forces (@IDF) August 27, 2024

תיעוד: משפחתו של פרחאן קאיד שחולץ מעזה רצים לעברו בבית החולים סורוקה@ShaIsrael2 https://t.co/wSc3qP3UlQ pic.twitter.com/pWsm9wxfXq — גלצ (@GLZRadio) August 27, 2024

, είναι καλύτερο ακόμα και από τον ερχομό ενός νέου μωρού», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δόξα τω Θεώ, είμαστε ευγνώμονες σε όλους και ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα υγιή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενοι που μαθαίνουμε αυτά τα νέα».Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μέλη της οικογένειας του Αλ Κάντι, να τρέχουν μέσα στις αίθουσες του νοσοκομείου για να τον χαιρετήσουν.

