ΗΠΑ: Ευρωπαίες χρησιμοποιούνται ως "Αμερικανίδες προπαγανδίστριες του Τραμπ" σε ψεύτικους λογαριασμούς

Τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης υπέρ του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στην πλατφόρμα X, αποκαλύπτει το αμερικανικό δίκτυο CNN σε ρεπορτάζ του. Θύματα, νεαρές ελκυστικές Ευρωπαίες που εργαλειοποιούνται εν αγνοία τους χρησιμοποιούμενες ως «Αμερικανίδες προπαγανδίστριες του Τραμπ» σε ψεύτικους λογαριασμούς στο X. Μάλιστα, στη μαζική εκστρατεία παραπληροφόρησης ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου φέρεται να εμπλέκονται κρατικές οντότητες.

Η Λούνα, μια αυτοαποκαλούμενη 32χρονη «υποστηρίκτρια του MAGA (Make America Great Again) του Τραμπ» από την διακυβευόμενη για Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς πολιτεία του Ουισκόνσιν, έχει κερδίσει τεράστιο κύμα ακολούθων από τότε που έγινε μέλος του X, πρώην Twitter, τον Μάρτιο. Το χρονολόγιό της έχει γίνει ένας ψηφιακό «κάλεσμα» για το κίνημα MAGA, επαινώντας την προσπάθεια επανεκλογής του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας θεωρίες συνωμοσίας για την αντίπαλό του, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, και προωθώντας την επιχειρηματολογία των Ρεπουμπλικανών σε σχεδόν 30.000 οπαδούς, στους οποίους απευθύνεται ως «πατριώτες».



«Θα στηρίζατε τον Τραμπ για να είναι για πάντα Πρόεδρος; Αναρωτιέμαι αν όλοι υποστηρίζετε τον Τραμπ για Πρόεδρο όπως εγώ», αναφέρει η @Luna_2K24 στις 29 Ιουλίου, δημοσιεύοντας μια σέλφι στην παραλία με λευκό μπικίνι και ζητώντας από τους ακόλουθούς της να απαντήσουν με ένα emoji με αμερικανική σημαία εάν συμφωνούν. Την ανάρτηση είδαν περίπου 54.000 άτομα.



Αλλά η Λούνα δεν είναι αληθινή. Οι φωτογραφίες της χαμογελαστής μελαχρινής που δημοσιεύονται περιοδικά στο timeline του @Luna_2K24 είναι της Ντέμπι Νέντερλοφ, μιας Γερμανίδας ινφλουένσερ μόδας που ζει πέρα από τον Ατλαντικό και βέβαια δεν θα ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Όταν το CNN επικοινώνησε με την 32χρονη, οπτικό και ανύπαντρη μητέρα που εργάζεται σε δύο δουλειές – ως υπεύθυνη κοινωνικών μέσων σε μια εταιρεία και ως μοντέλο για να συγκεντρώσει χρήματα για το παιδί της – είναι θυμωμένη και απογοητευμένη που το πρόσωπό της χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει την προπαγάνδα υπέρ του Τραμπ στο X.

Ντέμπι Νέντερλοφ/ CNN



«Για να είμαι ειλικρινής, «τι στο δ@@@λο;» ήταν η αντίδρασή μου. Αυτή ήταν η αντίδρασή μου, γιατί δεν έχω καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τον Τραμπ, τα πολιτικά πράγματα εκεί. Γιατί να με ενδιαφέρει –καθώς είμαι από μια μικρή περιοχή στη Γερμανία– η πολιτική των ΗΠΑ;» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Νέντερλοφ είναι μόνο μία από τις 17 Ευρωπαίες – πραγματικά πρόσωπα, ινφλουένσερ μόδας και ομορφιάς από την Ολλανδία, τη Δανία μέχρι και τη Ρωσία - των οποίων οι διαδικτυακές φωτογραφίες έχουν κλαπεί από άγνωστους δράστες για να προωθήσουν τον Τραμπ και τον εκλεκτό του για την αντιπροεδρία Τζέι Ντι Βανς στο X, διαπίστωσε μια έρευνα του CNN σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής Ανθεκτικότητας (CIR). Το CIR είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική κοινωνική εταιρεία που δηλώνει αφοσιωμένη στην αποκάλυψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβάνει χρηματοδότηση για μεμονωμένα πρότζεκτ από κυβερνήσεις, ΜΚΟ και ιδιώτες.



Οι ψεύτικοι λογαριασμοί είναι μεταξύ 56 προφίλ στο X που εντοπίστηκαν από το CNN και το CIR, και είναι μέρος μιας συντονισμένης εκστρατείας που υποστηρίζει το «δίδυμο» Τραμπ – Βανς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024. Πάντως, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι στην υπόθεση εμπλέκεται το επιτελείο του Τραμπ.



Οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μια ανάλυση των 56 λογαριασμών υπέρ του Τραμπ αποκαλύπτει ένα συστηματικό πρότυπο μη αυθεντικής συμπεριφοράς. Όλοι οι λογαριασμοί χρησιμοποιούν φωτογραφίες όμορφων, νεαρών γυναικών – πολλές από αυτές κλεμμένες, ενώ άλλες φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη – οι οποίες δηλώνουν την υποστήριξή τους στον Τραμπ και χρησιμοποιούν hashtags όπως #MAGAPatriots, #MAGA2024 και #IFBAP (I Follow Back All Patriots ). Σε πολλές περιπτώσεις, το CNN και το CIR διαπίστωσαν ότι οι εικόνες είχαν παραποιηθεί για να προσθέσουν συνθήματα Τραμπ και MAGA σε διαφορετικά ρούχα χωρίς επωνυμία, όλα με λεζάντες που καλούν όσους τις βλέπουν να ψηφίσουν.

Το CNN επικοινώνησε με την πλατφόρμα Χ σχετικά με αυτούς τους λογαριασμούς, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Ωστόσο, τις τελευταίες 24 ώρες πριν από τη δημοσίευση του θέματος, το Χ «κατέβασε» τους περισσότερους λογαριασμούς.

Η εμφάνιση των ψεύτικων προφίλ στο X έρχεται καθώς η προεδρική κούρσα του 2024 μεταξύ Χάρις και Τραμπ κορυφώνεται, και με την ξένη παρέμβαση στις εκλογές του 2016 να είναι ακόμα νωπή στη συλλογική μνήμη της Αμερικής. Στον απόηχο της νίκης του Τραμπ το 2016, προέκυψε μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο που έπαιξαν τα ρωσικά «τρολ» στην εκλογή του, διαδίδοντας ψεύτικες πληροφορίες και μηνύματα σχεδιασμένα για να σπείρουν τον διχασμό μεταξύ του εκλογικού σώματος σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το τότε Twitter.

Ενορχηστρωμένη προσπάθεια

Οι αναρτήσεις από αυτούς τους λογαριασμούς που ταυτοποιήθηκαν από το CNN και το CIR επαναλαμβάνονται συχνά, με πανομοιότυπα ή πολύ παρόμοια μηνύματα να αναδημοσιεύονται σε διάφορες πλατφόρμες, ενισχύοντας την απήχησή τους και κάνοντας την παραπληροφόρηση να φαίνεται πιο διαδεδομένη από ό,τι είναι. Αυτή η συστηματική προσέγγιση υποδηλώνει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων, σύμφωνα με τους ειδικούς.



Η Έμιλι Χορν, πρώην επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής επικοινωνίας στο Twitter και πρώην ανώτερη διευθύντρια Τύπου στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στην κυβέρνηση Μπάιντεν, ανέφερε ότι αυτοί οι λογαριασμοί έχουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συνάδουν με έναν «κρατική οντότητα», αν και δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τη σύνδεση. «Αυτός θα μπορούσε να είναι μια κρατική οντότητα. Το επίπεδο πολυπλοκότητας δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από τις εχθρικές κρατικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, του Ιράν και της Κίνας», είπε η Χορν, η οποία ερευνούσε ψεύτικους λογαριασμούς στο X και στη συνέχεια στο Twitter. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές κρατικές οντότητες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσπαθήσουν να σπείρουν εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει των εκλογών του 2024», πρόσθεσε.



Το γεγονός ότι αυτοί οι λογαριασμοί εμφανίζουν ελκυστικές νεαρές γυναίκες στην εικόνα προφίλ, και ενημερώνονται τακτικά με νέες αναρτήσεις που υποστηρίζουν αυτήν την ψεύτικη περσόνα, σηματοδοτεί ότι υπάρχει «πιθανώς κάποια συνεχής, συντονισμένη δραστηριότητα στα παρασκήνια που συμβαίνει, επειδή αυτό είναι δύσκολο να γίνει, και το επίπεδο χειραγώγησης μεμονωμένων εικόνων είναι και πάλι δύσκολο να αυτοματοποιηθεί και να διατηρηθεί στο διηνεκές», παρατήρησε.

