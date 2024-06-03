Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επισήμως τη Δευτέρα τον θάνατο ακόμα τεσσάρων ακόμα Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς.

Ο Χαΐμ Πέρι, 79 ετών, ο Αμιράμ Κούπερ, 84, ο Γιόραμ Μέτζγκερ, 80, και ο Ναντάβ Πόπλγουελ, 51, πιστεύεται πως ήταν όμηροι της Χαμάς, κρατούνταν στην περιοχή Χαν Γιουνίς και πέθαναν πριν από αρκετούς μήνες.

Ο στρατός δεν ανέφερε λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου τους, επικαλούμενος εν εξελίξει έρευνα.

Ο Πέρι, ο Κούπερ και ο Μέτζγκερ απήχθησαν από τη Χαμάς από το κιμπούτς Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου, ενώ ο Πόπλγουελ απήχθη από τον Nirim.

Τον Δεκέμβριο, η Χαμάς δημοσίευσε ένα προπαγανδιστικό βίντεο με τον Πέρι, τον Κούπερ και τον Μέτζγκερ και τον Μάρτιο ισχυρίστηκε ότι οι τρεις σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ο Πόπλγουελ εμφανίστηκε σε ένα χωριστό προπαγανδιστικό βίντεο τον Μάιο, πιθανότατα εβδομάδες μετά τη δολοφονία του.

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 41 από τους 120 συνολικά ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η τρομοκρατική ομάδα είχε απαγάγει 251 άτομα στις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς κρατά επίσης τις σορούς των πεσόντων στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού από το 2014.

Πηγή: skai.gr

