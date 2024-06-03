Ισπανοί και Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους κατά μήκος των συνόρων στην οροσειρά των Πυρηναίων σήμερα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενόψει και των ευρωεκλογών, για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που, όπως λένε, αντιμετωπίζουν από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νωρίτερα φέτος, οι αγρότες έκλεισαν επί εβδομάδες πολλούς δρόμους σε χώρες της ΕΕ, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τους φόρους, τη γραφειοκρατία, τους υπερβολικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τον ανταγωνισμό από τις φτηνές εισαγωγές τροφίμων.

France 🇫🇷 🚜

Spain 🇪🇸 🚜



Farmers are now blocking border crossings between Spain and France in a tractor convoy protest to put pressure on their governments and also the European Union to listen to their concerns. #NoFarmersNoFood



pic.twitter.com/HOv2V40j3j — No Farmers, No Food (@NoFarmsNoFoods) June 3, 2024

Χρησιμοποιώντας δεκάδες τρακτέρ, Ισπανοί και Γάλλοι αγρότες έκλεισαν και τις δύο πλευρές των συνόρων στον αυτοκινητόδρομο ΑΡ-8, στη Χώρα των Βάσκων και τον ΑΡ-7 στην Καταλονία.

«Αφού έχουμε ευρωεκλογές, ας δούμε αν οι πολιτικοί μας αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τον τομέα και ακούν τα αιτήματά μας», είπε ο Ισπανός αγρότης Ζοζέπ Ζουσκαφράσε, 54 ετών.

FARMERS -Hundreds of tractors are blocking all border crossings between France & Spain.



The farmers need their governments & the EU to listen



"We must safe ourselves and make sure European authorities pay attention to us,"



No farmers = No food 🔥



pic.twitter.com/JyQx0ODdvS — Bernie (@Artemisfornow) June 3, 2024

«Είναι σημαντική (η διαμαρτυρία) επειδή στη Γαλλία η γεωργία είναι σκληρή δουλειά. Την παραμελούν εδώ και 20 χρόνια ή και περισσότερο. Και εμείς ταΐζουμε τον κόσμο, ξέρετε», είπε ο Γάλλος Σιλβέν Φουρίκ, 39 ετών.

Στα σύνορα με την Καταλονία, οι αγρότες έπαιξαν ποδόσφαιρο και μαγείρεψαν παέγια, ενώ φορτηγά και αυτοκίνητα σχημάτιζαν τεράστιες ουρές, περιμένοντας να περάσουν από τη μια χώρα στην άλλη. «Ενώ χιλιάδες οδηγοί φορτηγών παραμένουν αποκλεισμένοι σε πολλούς δρόμους, χωρίς να μπορούν να φύγουν ή ακόμη και να φάνε (…) οι αγρότες ετοιμάζονται να φάνε παέγια. Και πού είναι η αστυνομία;» διερωτήθηκε η ισπανική ένωση μεταφορών Fenadismer, που υπολογίζει ότι 20.000 φορτηγά διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα με τη Γαλλία.

