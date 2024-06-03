Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να επιτρέψει στην αστυνομία να χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο, από κάμερες που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να αναγνωρίζει τους υπόπτους ορισμένων εγκλημάτων.

Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται στην προέκταση της νομοθεσίας που πρόσφατα υιοθέτησαν τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός απαγορεύει «τη χρήση της εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης σε πραγματικό χρόνο στους δημόσιους χώρους», όμως με εξαιρέσεις για τους υπόπτους ορισμένων παραβάσεων ή στην περίπτωση μιας τρομοκρατικής απειλής.

Η σουηδική κυβέρνηση ζήτησε τον Δεκέμβριο να διεξαχθεί μια έρευνα με επίκεντρο την επέκταση της προσφυγής στις κάμερες παρακολούθησης, ιδίως για τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου.

Η Σουηδία ζήτησε να διεξαχθεί αυτή η έρευνα, μέσα σε ένα ασυνήθιστα σύντομο διάστημα έξι μηνών, καθώς η χώρα έχει ανάγκη να προχωρήσει «σημαντικά» στη χρήση των καμερών στο πλαίσιο της μάχης κατά της εγκληματικότητας, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκούναρ Στρόμερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα συμπεράσματά της παρουσιάστηκαν σήμερα.

«Η αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο στους δημόσιους χώρους θα πρέπει να επιτρέπεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος στο μέτρο που ο κανονισμός της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη το επιτρέπει», είπε ο Καζίμιρ Άμπεργκ, ο οποίος διηύθυνε την έρευνα, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Το ευρωπαϊκό κείμενο επιτρέπει την προσφυγή στην αναγνώριση προσώπου για την πρόληψη μιας τρομοκρατικής απειλής ή τη στοχευμένη αναζήτηση θυμάτων.

Είναι επίσης δυνατή για τον εντοπισμό των υπόπτων σε υποθέσεις τρομοκρατίας, βιασμού, σοβαρών επιθέσεων σε βάρος ανθρώπων, διακίνησης ανθρώπων.

Ο Άμπεργκ εκτιμά πως αυτή η τεχνολογία δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνο για τα εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 4 ετών και έπειτα από άδεια μιας δικαστικής αρχής.

Αυτή η τεχνολογία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί παρά στο πλαίσιο ενεργειών για μια συγκεκριμένη έρευνα και όχι προληπτικά, συμπλήρωσε ο υπεύθυνος της έρευνας.

Ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης χαιρέτισε αυτήν την πρόταση, που έκρινε πως είναι ολοκληρωμένη και είπε ότι η κυβέρνηση θα διευκρινίσει το σχέδιό της, χωρίς, εντούτοις, να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.