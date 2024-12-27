Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σήμερα πλήγματα εναντίον «υποδομής» στο πέρασμα Ζάντα, στα σύνορα Συρίας- Λιβάνου, μέσω του οποίου περνούσαν όπλα που προορίζονταν για το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ.

Τα πλήγματα αυτά σημειώνονται έναν μήνα αφού τέθηκε σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, την οποία οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε υποδομή που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων μέσω της Συρίας με προορισμό την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο πέρασμα Ζάντα», επεσήμανε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στον Λίβανο το επίσημο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο ορεινή περιοχή στην Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας κοντά στα συριακά σύνορα.

«Τα πλήγματα αποτελούν μέρος των προσπαθειών να στοχοθετηθούν οι επιχειρήσεις διακίνησης όπλων από τη Συρία προς τον Λίβανο και να εμποδιστεί η Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει τους δρόμους λαθρεμπορίας όπλων», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωσή του τόνισε εξάλλου ότι «θα συνεχίσει να ενεργεί προκειμένου να εξαλείψει κάθε απειλή εναντίον του κράτους του Ισραήλ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμφωνίας εκεχειρίας».

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, περίπου δύο μήνες αφότου το Ισραήλ εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ με σφοδρούς βομβαρδισμούς και την αποστολή στρατιωτών στο εσωτερικό του Λιβάνου. Είχαν προηγηθεί μήνες ανταλλαγών πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία δήλωνε ότι ενεργεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάσει της συμφωνίας, ο λιβανέζικος στρατός και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ θα αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο, από όπου θα πρέπει να αποσυρθούν μέσα σε 60 ημέρες οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Χθες Πέμπτη ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου και καταστρέφοντας χωριά και πόλεις στο νότιο τμήμα» της χώρας.

Από την πλευρά της η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ζήτησε «την άμεση απομάκρυνση» του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

