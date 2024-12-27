Ο Οσάμου Σουζούκι, μια εμβληματική φυσιογνωμία της ομώνυμης ιαπωνικής βιομηχανίας αυτοκινήτων και δίτροχων την οποία διηύθυνε επί σαράντα και πλέον χρόνια, πέθανε την Τετάρτη, από λέμφωμα σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος σήμερα, Παρασκευή.

Χαρισματική προσωπικότητα, γνωστός για την ειλικρίνεια και το χιούμορ του, έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη του ομίλου στον οποίο εντάχθηκε το 1958, εποπτεύοντας κυρίως την είσοδό του στην κατηγορία των ελαφρών αυτοκινήτων και την εγκατάστασή του στην αγορά της Ινδίας.

Γεννημένος ως Οσάμου Ματσούντα το 1930, παντρεύτηκε τη Σόκο Σουζούκι, εγγονή του ιδρυτή της επιχείρησης, το επώνυμο της οποίας υιοθέτησε. Έγινε διευθυντής του ομίλου το 1978.

Υπό την αυστηρή επιτήρηση του πατριάρχη ο Σουζούκι εισέρχεται στην αγορά των «αυτοκινήτων κέι», αυτών των μίνι, χαρακτηριστικών ιαπωνικών αυτοκινήτων με διαστάσεις και ιπποδύναμη που καθορίζονται με νόμο, που αντιπροσωπεύουν σήμερα το 36% των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία.

Η Suzuki ανέκτησε το περασμένο έτος την πρώτη θέση στην κατηγορία αυτή ξεπερνώντας την επίσης ιαπωνική Daihatsu για πρώτη φορά σε 18 χρόνια.

Ο Οσάμου Σουζούκι είχε προσπαθήσει να συμπήξει συμμαχίες με δύο από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, τη Volkswagen και την General Motors, χωρίς επιτυχία.

Η Suzuki, που γιόρτασε τα 100χρονά της το 2020, συνέπηξε επίσης τεχνολογική σύμπραξη με την επίσης ιαπωνική Toyota το 2017, η οποία εδραιώθηκε με τη διεταιρική συμμετοχή της μιας στην άλλη δύο χρόνια αργότερα.

Ο Οσάμου Σουζούκι μεταβίβασε στον γιο του Τοσιχίρο τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου το 2015 προτού εγκαταλείψει το επόμενο έτος τα υπόλοιπα αξιώματά του στο πλαίσιο της επιχείρησης, εκτός από εκείνο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου από το οποίο αποχώρησε το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

