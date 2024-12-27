Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική»

«Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Βαλτική», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε την ώρα που η Φινλανδία υποπτεύεται ότι ρωσικό τάνκερ είναι υπεύθυνο για την θραύση του υποθαλάσσιου ενεργειακού καλωδίου EstLink 2 που συνδέει την Εσθονία με την Φινλανδία.

Ο Μαρκ Ρούτε είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ για «το πιθανό σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων».

«Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου. Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική», έγραψε ο Μαρκ Ρούτε στο Χ.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.