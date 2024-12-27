Λογαριασμός
Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική»

«Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και την υποπστήριξή μου στη Φινλανδία», όπως έγραψε σε ανάρτηση στα social media ο γγ του ΝΑΤΟ

Μαρκ Ρούτε

«Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Βαλτική», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε την ώρα που η Φινλανδία υποπτεύεται ότι ρωσικό τάνκερ είναι υπεύθυνο για την θραύση του υποθαλάσσιου ενεργειακού καλωδίου EstLink 2 που συνδέει την Εσθονία με την Φινλανδία.

Ο Μαρκ Ρούτε είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ για «το πιθανό σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων».

«Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου. Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική», έγραψε ο Μαρκ Ρούτε στο Χ.

