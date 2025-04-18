Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό ότι σκότωσε άλλο ένα μέλος της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο σήμερα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του για την "εξόντωση" ενός πρώτου μέλους του φιλοϊρανικού κινήματος σε αεροπορικό πλήγμα.

Το βράδυ, «ένα μέλος της Χεζμπολάχ αποτέλεσε στόχο και εξοντώθηκε από τον ισραηλινό στρατό (IDF) στην περιοχή Αΐτα ας Σαμπ στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Χεζμπολάχ «δεν θα αφήσει κανέναν να την αφοπλίσει», λέει ο ηγέτης της λιβανικής ομάδας Ναΐμ Κασέμ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Βηρυτό να αναγκάσει την τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν να παραδώσει τα όπλα της.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ ή να αφοπλίσει την αντίσταση» κατά του Ισραήλ, λέει ο Κασέμ σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό κανάλι που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. «Πρέπει να κόψουμε αυτή την ιδέα του αφοπλισμού από το λεξιλόγιο».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» ένα μέλος της Χεζμπολάχ σε ένα αεροπορικό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε λόγο για έναν νεκρό έπειτα από μία επιδρομή εναντίον ενός οχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.