Τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα εξοργισμένα από την εμπλοκή στην πώληση των αεροσκαφών τα βάζουν με τον Σολτς και το Ισραήλ. Τη φυλάκιση Ιμάμογλου θεωρεί ως αιτία η αντιπολίτευση.



Το «μπλόκο» στην πώληση των Eurofighter στην Τουρκία που αποκάλυψε η εφημερίδα Handelsblatt έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στην Άγκυρα με τα δύο στρατόπεδα, φιλοκυβερνητικό και αντικυβερνητικό, να ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά την είδηση και να προσπαθούν να την αξιοποιήσουν πολιτικά.

Βλέπουν δάκτυλο του Ισραήλ

Είναι χαρακτηριστικό το παραληρηματικό σχόλιο του ακραίου φιλοκυβερνητικού δημοσιογράφου Ιμπραχίμ Καραγκιούλ: «Ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς, 15 ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του άσκησε βέτο στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία. Ο λόγος ήταν ότι ο Ιμάμογλου τέθηκε υπό κράτηση. Ψέμα! Ο κύριος λόγος είναι οι οδηγίες του Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στη γενοκτονία. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να κηρυχθεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η Μεγάλη Γερμανία έχασε τον 21ο αιώνα λόγω φτηνών ανθρώπων σαν αυτόν. Έχει μετατρέψει τη χώρα του σε υπηρέτη του Ισραήλ με πολύ άσχημο τρόπο. Πολύ σύντομα η Γερμανία θα παρακαλάει την Τουρκία. Θα δείτε και το Ισραήλ να γονατίζει. Γράψτε το κάπου».

«Η Τουρκία δεν χρειάζεται πλέον την ΕΕ»

Ακραία σχόλια και από τον Μουσταφά Ντεστιτζί, πρόεδρο του ακροδεξιού κόμματος της Μεγάλης Ενότητας, που ανήκει στη Λαϊκή Συμμαχία που περιλαμβάνει το ΑΚΡ. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μια νέα εχθρική πολιτική πολιορκίας κατά της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, η Τουρκία πρέπει να αναστείλει οριστικά τη διαδικασία ένταξής της στην ΕΕ και να ακυρώσει τη συμφωνία επανεισδοχής (σχετικά με τους πρόσφυγες) με την Ευρωπαϊκή Ένωση».



Η εχθρική στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη και η ρωσική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ξεκάθαρα εμφανείς στη μεταβαλλόμενη και αναπτυσσόμενη δυναμική του κόσμου, «η Τουρκία δεν χρειάζεται την ΕΕ, η ΕΕ χρειάζεται την Τουρκία».

Οι ψύχραιμοι βλέπουν… Ιμάμογλου

Η έγκυρη ιστοσελίδα Τ24 σε μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση επικαλείται πηγές προσκείμενες στη γερμανική κυβέρνηση, οι οποίες ανέφεραν ως αιτία της απόφασης αυτής τη σύλληψη του δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (IMM) Εκρέμ Ιμάμογλου.



Αντίστοιχη ερμηνεία και από το περιοδικό OKSIJEN: «Σύμφωνα με πληροφορίες η Βρετανία ήθελε να δώσει τα Eurofighter στην Τουρκία, αλλά η γερμανική κυβέρνηση το απέτρεψε. Τι είπε ο Σολτς; Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu πριν από λίγους μήνες, είχε δηλώσει ότι το θέμα εξετάζεται αυτήν τη στιγμή στην Τουρκία. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα».



Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζει ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είχε κάνει την ακόλουθη δήλωση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2024 στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού του TBMM: «Εργαζόμαστε για τα Eurofighter. Θέλουμε να αγοράσουμε Eurofighter. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό αεροσκάφος. Αυτά τα αεροσκάφη σχετίζονται με την Αγγλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Και η Αγγλία και η Ισπανία λένε 'ναι'. Σκοπεύουμε να αγοράσουμε 40 Eurofighter».

Ένα θρίλερ σε συνέχειες

Ο Μπουλέντ Μουμάι, συνεργάτης της τουρκικής υπηρεσίας της DW σε σύντομο σχόλιό του θεωρεί ότι «οι επιπτώσεις του κυβερνητικού πραξικοπήματος της 19ης Μαρτίου αρχίζουν να φαίνονται στη διεθνή σκηνή. Η γερμανική κυβέρνηση άσκησε βέτο στην πώληση των Eurofighter στην Τουρκία. Σύμφωνα με την πιο σημαντική οικονομική εφημερίδα της Γερμανίας, Handelsblatt, ο λόγος που η Γερμανία πήρε αυτή την απόφαση είναι ότι ο Ιμάμογλου απομακρύνθηκε από το αξίωμά του και συνελήφθη».



Προφανώς, πρόκειται για μια υπόθεση που θα έχει συνέχεια και τις επόμενες μέρες, αφού αναμένονται και οι επίσημες τοποθετήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης στην Άγκυρα. Είναι επίσης ενδιαφέρον να δει κανείς τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής με την υπόθεση Ιμάμογλου, αλλά και αν υπάρξουν πιέσεις προς την επόμενη γερμανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση, που προφανώς δεν είναι κάποια «προσωπική επιλογή» του Όλαφ Σολτς.



