Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκέπτονται τη Συρία στο πρώτο τους ταξίδι μετά την απομάκρυνση του Άσαντ

Δύο μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου προσγειώθηκαν στη Δαμασκό την Παρασκευή για να συναντηθούν με Σύρους αξιωματούχους, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα από τότε που ο Μπασάρ αλ Άσαντ εκδιώχθηκε από την εξουσία από μια επίθεση ανταρτών υπό την ηγεσία των ισλαμιστών τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για τους αντιπροσώπους Cory Mills από τη Φλόριντα, ο οποίος είναι μέλος των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, και Marlin Stutzman από την Ιντιάνα. Και οι δύο είναι μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Mills συναντήθηκε με τον νέο Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε πηγή της αντιπροσωπείας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και συζήτησαν για τις αμερικανικές κυρώσεις και το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας 90λεπτης συνάντησης.

Η πηγή δήλωσε ότι ο Stutzman επρόκειτο να συναντηθεί το Σάββατο με τον Σάρα, ο οποίος εξακολουθεί να τελεί υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ για τους προηγούμενους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με έναν ηγέτη που εξακολουθεί να υπόκειται σε κυρώσεις από την Ουάσινγκτον, ο Stutzman ανέφερε παραδείγματα συνεργασίας της κυβέρνησης Τραμπ με τους ηγέτες του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε σε κανέναν», είπε και δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει πώς η Συρία θα αντιμετωπίσει τους ξένους μαχητές και θα κυβερνήσει τον ποικιλόμορφο πληθυσμό της χώρας χωρίς αποκλεισμούς.

Η νέα ηγεσία της Συρίας υπό την ηγεσία των ισλαμιστών πίεσε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να άρουν πλήρως τις κυρώσεις, ώστε η χώρα να μπορέσει να επανεκκινήσει την οικονομία της που αποδεκατίστηκε από τον πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι Mills και Stutzman περιηγήθηκαν σε τμήματα της πρωτεύουσας που καταστράφηκαν από τον πόλεμο, συναντήθηκαν με χριστιανούς θρησκευτικούς ηγέτες και σχεδιάζουν να συναντηθούν με άλλους υπουργούς της συριακής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

