Κασέμ: Η Χεζμπολάχ «δεν θα αφήσει κανέναν να την αφοπλίσει»

Η Χεζμπολάχ «δεν θα αφήσει κανέναν να την αφοπλίσει», λέει ο ηγέτης της λιβανικής ομάδας Ναΐμ Κασέμ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Βηρυτό να αναγκάσει την τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν να παραδώσει τα όπλα της.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ ή να αφοπλίσει την αντίσταση» κατά του Ισραήλ, λέει ο Κασέμ σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό κανάλι που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. «Πρέπει να κόψουμε αυτή την ιδέα του αφοπλισμού από το λεξιλόγιο».

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» ένα μέλος της Χεζμπολάχ σε ένα αεροπορικό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε λόγο για έναν νεκρό έπειτα από μία επιδρομή εναντίον ενός οχήματος.

