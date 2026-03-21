Ιράν: «Αντίποινα» για τη Νατάνζ το πλήγμα στη Ντιμόνα - Βίντεο από την πυραυλική επίθεση

Πυραυλική επίθεση του Ιράν, όπως γνωστοποιήθηκε και με την δημοσιοποίηση σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, σημειώθηκε στην πόλη Ντιμόνα του Νότιου Ισραήλ όπου και βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev.

Initial report: Direct hit in Dimona, southern Israel. pic.twitter.com/k4tvKBgTOk March 21, 2026

Reports now of possible Iranian ballistic impacts in the Southern Israeli city of Dimona, the site of Israel’s Shimon Peres Negev Nuclear Research Center. pic.twitter.com/xRLxmpZmMR — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν, κυρίως ελαφρά, από την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Ντιμόνα, σύμφωνα με τον οργανισμό Magen David Adom (MDA) όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, ο πύραυλος έπληξε απευθείας ένα κτίριο στην πόλη.

Η MDA ανέφερε ότι περιθάλπει ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε από θραύσματα.

Η Ντιμόνα αποτελεί ένα εξαιρετικά «ευαίσθητο σημείο» καθώς εκεί, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει επίσημα ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά θεωρείται ευρέως γνωστό ότι εκεί παράγεται ή έχει παραχθεί πυρηνικό υλικό.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι η επίθεση στη Ντιμόνα αποτελεί αντίποινα για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ του Ιράν.

Σημειώνεται ωστόσο ότι νωρίτερα σήμερα, τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επιθέσεις στη Νατάνζ διεξήχθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι δεν πραγματοποίησε καμία επίθεση στην περιοχή και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αμερικανικές δραστηριότητες εν μέσω του πολέμου. Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kan ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες τύπου «bunker buster» για να χτυπήσουν την πυρηνική εγκατάσταση.

Χτύπημα στο Βόρειο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, δημοσιοποίηθηκε επιπλέον βίντεο από χτύπημα με ρουκέτα της Χεζμπολάχ, το οποίο και έπληξε κατοικημένο κτίριο στην Ma’alot-Tarshiha του Βόρειου Ισραήλ.

Οπως επιβεβαιώθηκε από διασώστες, το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά πέντε άνθρωποι από θραύσματα που προκάλεσε η έκρηξη που συντελέστηκε.

Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου.

A Hezbollah rocket struck a residential building in the northern Israeli town of Ma’alot-Tarshiha, lightly injuring five people, medics report.



According to Magen David Adom, all five sustained shrapnel wounds from the blast and have been treated on site. pic.twitter.com/vPCghcEfWt — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 21, 2026

Πηγή: skai.gr

