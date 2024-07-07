Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να έχει η άκρα δεξιά είτε την σχετική είτε την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία βρίσκεται η Γαλλία, όπου διεξάγεται σήμερα ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών.

Από τον πρώτο γύρο, όπου ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν ήρθε πρώτος με 32%, έχουν ήδη εκλέγει 76 βουλευτές, (στους 577 συνολικά) οι οποίοι στην (μονοεδρική) εκλογική τους περιφέρεια έλαβαν πάνω από το 51% των ψήφων, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες προκρίθηκαν για να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο οι δύο πρώτοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας καθώς και οι υποψήφιοι που έλαβαν πάνω από το 12,5% των ψήφων. Ωστόσο μετά την απόφαση των παρατάξεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της αριστεράς να αποσύρουν στις αρχές της εβδομάδας από την αναμέτρηση τους υποψήφιούς τους που δεν είχαν σημαντικές πιθανότητες να εκλεγούν, στην μεγάλη πλειονότητα των εκλογικών περιφερειών θα αναμετρηθούν σήμερα δύο υποψήφιοι, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις ο ένας θα είναι ακροδεξιός.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (οι οποίες στην περίπτωση δεύτερου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών είναι πάντα υψηλού κινδύνου) οι πιθανότητες να έχει στη νέα Εθνοσυνέλευση την απόλυτη πλειοψηφία το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοι του θα μπορούσαν μετά τον δεύτερο γύρο να έχουν από 175 ως 205 έδρες, έναντι 89 που κέρδισαν το 2022. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της Αριστεράς και άλλοι αριστεροί υποψήφιοι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από 145 ως 175 έδρες, έναντι 150 που είχαν, ενώ σοβαρή μείωση εδρών εμφανίζεται να έχει η παράταξη Μακρόν «Μαζί» η οποία από τις 245 έδρες που είχε το 2022 θα κυμανθεί ανάμεσα στις 118 και τις 148 έδρες. Τέλος το Ρεπουμπλικανικό κόμμα μαζί με άλλους δεξιούς υποψήφιους θα έχουν από 57 έως 67 έδρες.

Αν αυτές οι εκτιμήσεις επαληθευτούν τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να εκτιμήσει μετά τις εκλογές αν είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβερνητικού σχήματος που δεν θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πέσει μετά από πρόταση μομφής υπέρ της οποίας θα ταχθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης. Ανοιχτό είναι επίσης το ενδεχόμενο σχηματισμού «τεχνικής κυβέρνησης» για τουλάχιστον έναν χρόνο, λαμβανομένου υπόψη ότι ως το καλοκαίρι του 2025 δεν επιτρέπεται, με βάση το γαλλικό Σύνταγμα, η προκήρυξη από τον πρόεδρο Μακρόν νέων βουλευτικών εκλογών.

