Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο Καλέντζι Αχαΐας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του Κινήματος.

Με κεντρικό μήνυμα «Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας», η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 και θα εστιάσει στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Καλεντζίου Γιώργο Πετρόπουλο, προβολή αφιερωματικού βίντεο, καθώς και ειδική ενότητα με χαρακτηριστικές αναφορές και αποσπάσματα από τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου που σημάδεψαν μια ολόκληρη πολιτική εποχή.

Για την πολιτική του διαδρομή και την κληρονομιά που άφησε θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί τόσο στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος όσο και στις σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις.

Πηγή: skai.gr

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