Μαζικά προσέρχονται σήμερα οι Γάλλοι ψηφοφόροι στις κάλπες για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, με τον ένα στους τέσσερις να έχει ήδη επιτελέσει το εκλογικό του καθήκον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, ως τις 12 το μεσημέρι, ώρα Γαλλίας, η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών ήταν 26,63% - έναντι 25,9% την ίδια ώρα στον πρώτο γύρο.

Αυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο για βουλευτικές εκλογές έπειτα από εκείνες του 1981 (28,3%), οι οποίες σηματοδοτήθηκαν από την άφιξη της αριστεράς στην εξουσία.

Το ποσοστό συμμετοχής έως το μεσημέρι είναι επίσης αυξημένο κατά 7,5 μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2022 (18,99%).

