Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου

Mαχητικές διαδηλώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, με εκατοντάδες πολίτες να απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων – ενώ από χθες πραγματοποιείται παράλληλα η ευρεία επιστράτευση 60.000 εφέδρων ενόψει της επιχείρησης πλήρους κατάληψης του παλαιστινιακού θύλακα.



Με επικεφαλής συγγενείς ομήρων, οι διαδηλωτές έκλεισαν συμβολικά την κύρια είσοδο της πόλης στις 6:29 το πρωί – ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 –, διαβάζοντας τα ονοματεπώνυμα των 48 ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Στη συνέχεια, σημειώθηκε διαδήλωση έξω από την ιδιωτική κατοικία του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου. Συγχρόνως, διαδηλωτές έκαψαν κάδους σκουπιδιών και λάστιχα σε διάφορα σημεία γύρω από την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στο κέντρο της Ιερουσαλήμ και η αστυνομία πραγματοποίησε συλλήψεις και εκκένωσε γειτονικά διαμερίσματα, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο της Κνέσετ και, ακριβώς απέναντι, δεκατρείς νεαροί διαδηλωτές κατέλαβαν επί τέσσερις ώρες τη στέγη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αναρτώντας δύο γιγαντοαφίσες που απεικόνιζαν τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ως δολοφόνο.



Όπως αναφέρουν το κρατικό ραδιόφωνο και η αντιπολιτευτική εφημερίδα ΧαΆρετς, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί δεν είχαν διοργανωθεί από την επίσημη αντιπροσωπεία των συγγενών των ομήρων, επειδή οι δεύτεροι διαφώνησαν με τον χαρακτήρα των σημερινών δράσεων.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα των διαδηλώσεων, έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι πορεία από το κτήριο της Κνέσετ που θα καταλήξει έξω από την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία. Στην είσοδο του κτηρίου πρόκειται να τοποθετηθούν αντίσκηνα διαμαρτυρίας, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας προγραμματίσθηκαν δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, με τους επίσημους διοργανωτές να δηλώνουν στα τοπικά μέσα ότι οι πορείες, οι αποκλεισμοί εθνικών οδών και οι καταλήψεις δημοσίων χώρων θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Από κυβερνητικής πλευράς, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και η υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρέγκεβ, χαρακτήρισαν τις διαμαρτυρίες ως «τρομοκρατικές». Αντιθέτως, ποικίλλει η στάση που τηρούν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Ο Μπένι Γκαντς δήλωσε ότι «φαινόμενα αναρχίας δεν συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ομήρων». Αντιθέτως, ο ηγέτης της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις αποφάσεις της δεν συμβάλλει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, καταδικάζοντας όμως και αυτός τα σημερινά επεισόδια.

Πηγή: Deutsche Welle

