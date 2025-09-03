Συρία: Συνελήφθησαν μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών που φέρονται να συμμετείχαν στις ωμότητες της Σουέιντα

Οι αρχές της Συρίας συνέλαβαν και ανέκριναν μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών που φέρονται να συμμετείχαν τον Ιούλιο στα βίαια επεισόδια εναντίον αμάχων στην επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως μέλη της μειονότητας των δρούζων, ανακοίνωσε η επιτροπή που ερευνά το περιστατικό.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σουέιντα τον Ιούλιο μετά το ξέσπασμα συγκρούσεων μεταξύ φυλών και μελών της μειονότητας των δρούζων. Οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την αποστολή στην περιοχή συριακών στρατευμάτων. Συγγενείς των νεκρών έχουν κατηγορήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις για εκτελέσεις δρούζων τις οποίες κατέγραφαν σε βίντεο.

Οι ντε φάκτο αρχές της Συρίας υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσαν στις 31 Ιουλίου τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας να ερευνήσει τα βίαια αυτά επεισόδια.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής, ο Άμαρ Ιζεντίντ, δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε συριακά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών έχουν συλληφθεί, ανακριθεί και παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στις ωμότητες.

Ο Ιζεντίν δεν διευκρίνισε τον αριθμό των συλληφθέντων, αλλά πρόσθεσε ότι είναι Σύροι πολίτες που διέπραξαν τις ωμότητες ενεργώντας ατομικά και όχι αφού έλαβαν σχετικές εντολές.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής είπε στον τηλεοπτικό σταθμό al Hadath ότι οι αρχές διαθέτουν «υλικό από βίντεο» στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες να διαπράττουν βιαιότητες, χωρίς να διευκρινίζει τι είδους.

Εξάλλου ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υλικό αυτό «αρκεί» ως αποδεικτικό στοιχείο, μιας και οι δράστες των ωμοτήτων βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους επί το έργον, ενώ κάποιοι από αυτούς παραδέχθηκαν τις πράξεις τους αφού τους έδειξαν τα βίντεο.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε χθες τις αρχές της Συρίας να φροντίσουν να λογοδοτήσουν τα μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων που ευθύνονται για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις ανδρών και γυναικών της κοινότητας των δρούζων στις 15 και 16 Ιουλίου στη Σουέιντα.

Εξάλλου τον Μάρτιο ο συριακός στρατός κατηγορήθηκε για τον μαζικό φόνο μελών της μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο ανατραπείς πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κυβερνητική επιτροπή είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι 1.426 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Μάρτιο σε επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και τις σφαγές αλαουιτών που ακολούθησαν ως απάντηση. Ωστόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επικεφαλής του στρατού δεν είχαν δώσει εντολή για τα αντίποινα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

