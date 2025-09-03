Μια αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ξεκίνησε τις εργασίες της στην Ουκρανία σήμερα Τετάρτη, καθώς το Κίεβο αναζητά κεφάλαια για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον προϋπολογισμό του σε καιρό πολέμου το επόμενο έτος.

Οι δαπάνες του Κιέβου για τον στρατό του συνεχώς αυξάνονται καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και το χρηματοδοτικό κενό διευρύνεται.

«Εστιάζουμε στον προϋπολογισμό του 2026, στις δημοσιονομικές προβλέψεις, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ευθυγραμμίζουμε τα επόμενα βήματα συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σεργκέι Μαρτσένκο σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος. Το φετινό έλλειμμα του προϋπολογισμού έχει προγραμματιστεί να ανέλθει σε περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αντρίι Πίσνι, δήλωσε ότι μόνο περίπου το ένα τρίτο των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτούνται τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 έχει δεσμευτεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τα υπόλοιπα.

Η Ουκρανία δαπανά το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων στον στρατό και χρηματοδοτεί τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές δαπάνες με ξένη βοήθεια, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έχει ανέλθει σε σχεδόν 145 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Η χώρα έχει επί του παρόντος ένα τετραετές πρόγραμμα δανεισμού ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το ΔΝΤ και έχει ήδη λάβει 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του δανείου της Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Κίεβο θέλει να ξεκινήσει συνομιλίες για ένα νέο πρόγραμμα με το ΔΝΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.