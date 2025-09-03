Ισραήλ: Η εκτόξευση ενός νέου κατασκοπευτικού δορυφόρου είναι ένα «μήνυμα» προς τους εχθρούς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε σε τροχιά ένα νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έκανε λόγο για ένα «μήνυμα» που απευθύνεται στις εχθρικές χώρες σχετικά με τις δυνατότητες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Η εκτόξευση χθες (Τρίτη) του δορυφόρου Ofek 19 είναι μια επιτυχία στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως. Λίγες χώρες διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες», έγραψε ο Κατς στο X.

«Είναι επίσης ένα μήνυμα προς όλους τους εχθρούς μας, όπου κι αν βρίσκονται: σας παρακολουθούμε διαρκώς και σε όλες τις συνθήκες», πρόσθεσε.

Ένας πόλεμος 12 ημερών έφερε αντιμέτωπα τον Ιούνιο τα κράτη του Ισραήλ και του Ιράν και στη διάρκειά του ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων. Επίσης σκοτώθηκαν επιστήμονες που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.

Περισσότερες από 12.000 δορυφορικές φωτογραφίες του ιρανικού εδάφους είχαν συγκεντρωθεί για να πραγματοποιηθούν τα πλήγματα αυτά, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Γκολντ, επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης του υπουργείου Άμυνας.

Η επιχείρηση αυτή «υπογράμμισε ότι είναι ουσιώδες να διαθέτει κανείς εξελιγμένες ικανότητες παρατήρησης στην περιοχή μας ώστε να εξασφαλίσει την υπεροχή, αεροπορική και χερσαία», δήλωσε ο Μποάζ Λεβί, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Israel Aerospace Industries, η οποία εργάσθηκε πάνω στο πρόγραμμα του δορυφόρου αυτού στο πλευρό του υπουργείου Άμυνας.

Το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς και μάχεται επίσης εναντίον άλλων ένοπλων οργανώσεων συμμάχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ορκισμένου εχθρού του, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το Ισραήλ εντάχθηκε στη λέσχη των διαστημικών δυνάμεων το 1988 με την ανάπτυξη του πρώτου δορυφόρου του, του Ofek.

Το 2023 το Ισραήλ είχε ανακοινώσει πως εκτόξευσε έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο με εξελιγμένες ικανότητες απεικόνισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.