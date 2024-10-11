Χεζμπολάχ: «Σε κρίσιμη κατάσταση ο γαμπρός του Νασράλα μετά από επίθεση του Ισραήλ»

Ο επικεφαλής της Μονάδας Συνδέσμων και Συντονισμού της Χεζμπολάχ, Γουαφίκ Σάφα, φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Βηρυτού το βράδυ της Πέμπτης.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το δίκτυο Sky News Arabia αναφέρει ότι ο Σάφα "τραυματίστηκε σοβαρά, και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση".

Ο Γουαφίκ Σάφα έχει παντρευτεί την αδερφή του Χασάν Νασράλα και ήταν εκ των πιο στενών συνεργατών του ηγέτη της Χεζμπολάχ. Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου και στρατιωτικός σύνδεσμος της σιιτικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.