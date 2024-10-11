Γαλλικά Mirage και στην ουκρανική αεράμυνα

Αν και η υπόσχεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν ότι τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 θα παραδίδονταν τον φετινό Ιούνιο στην Ουκρανία, το Κίεβο δεν πρόκειται να τα παραλάβει μέχρι το τέλος του 2024. Στις 8 Οκτωβρίου, ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού ανακοίνωσε ότι η παράδοση έχει καθυστερήσει. Κατά συνέπεια, η Ουκρανία θα παραλάβει τα αεροσκάφη από τη Γαλλία το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Εξαγωγές σε 8 χώρες – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα

Σύμφωνα με το περιοδικό Defence News, η γαλλική εταιρεία Dassault Aviation έχει κατασκευάσει περίπου 600 Mirage 2000, τα μισά από τα οποία έχουν ήδη γίνει εξαγωγές σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ταϊβάν. Το αεροσκάφος έχει μήκος περίπου 14 μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου εννέα μέτρα. Έχει βάρος 7.500 κιλά και μπορεί να αγγίξει τα 2.700 χιλιόμετρα την ώρα. Το Mirage 2000-5 είναι μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή του μαχητικού αεροσκάφους, η οποία διαθέτει βελτιωμένο ραντάρ και μπορεί να εξοπλιστεί με πυραύλους αέρος-αέρος Mica. Μπορεί επίσης να μεταφέρει πυραύλους κρουζ SCALP-EG, τους οποίους η Γαλλία προμηθεύει ούτως ή άλλως στην Ουκρανία.



Ο Όλεχ Κάτκοφ, αρχισυντάκτης του ουκρανικού περιοδικού Defence Express, πιστεύει ότι τα γαλλικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ιδίως σε ό,τι αφορά την αεράμυνα. «Η πιο σημαντική και πρώτη αποστολή των Mirage θα είναι η αεράμυνα, η άμυνα κατά των επιθέσεων, ιδίως των πυραύλων κρουζ και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», αναφέρει ο ειδικός σε συνέντευξή του στην DW.

Διαφορές μεταξύ Mirage και F-16

Τα μαχητικά αεροσκάφη Mirage και F-16 κατασκευάστηκαν περίπου την ίδια εποχή, αλλά έχουν σημαντικές διαφορές, τόσο ως προς τη σχεδίαση όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα Mirage είναι πιο αδύναμο από ένα αμερικανικό F-16 στη μάχη.



Ο Κοσταντίν Κριβόλαπ, πρώην μηχανικός της ουκρανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Antonov, επισημαίνει κάποια από τα μειονεκτήματα του Mirage. Κατά τη γνώμη του, τα γαλλικά αεροσκάφη είναι ακόμη πιο αδύναμα σε αερομαχίες από ένα σοβιετικό MiG-29: «Έχουν πιο αδύναμα ραντάρ και ο εξοπλισμός τους δεν τους επιτρέπει να πολεμούν στον αέρα. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι το Mirage 2000-5 σχεδιάστηκε γι' αυτό, αλλά τι να πεις όταν το ραντάρ είναι καλό για 100 χιλιόμετρα και ο πύραυλος μπορεί να καταφέρει στην καλύτερη περίπτωση μόνο 80 χιλιόμετρα. Αν το ρίξεις σε ένα ρωσικό Su-35, απλά θα καταρριφθεί», αναφέρει ο ειδικός σε άρθρο του για την διαδικτυακή πύλη “RBK-Ukraine”.

Αυξημένες ανάγκες για την ουκρανική αεράμυνα

Τον φετινό Ιούλιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται τουλάχιστον 128 αεροσκάφη F-16 προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ρωσικές δυνάμεις στον εναέριο χώρο. Μέχρι στιγμής, το Κίεβο έχει παραλάβει αρκετά F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία, ωστόσο απέχει πολύ από την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Όλεχ Κάτκοφ υποθέτει ότι το πολύ περίπου 70 αεροσκάφη θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ουκρανία μέχρι το 2027. «Έτσι, τίθεται το ερώτημα από πού θα προμηθευτούμε τον απαραίτητο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών», λέει.



Και συνεπώς τα γαλλικά Mirage θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν. Δεν είναι σαφές πόσα προτίθεται να προμηθεύσει το Παρίσι. Σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα «Opex360», η γαλλική πολεμική αεροπορία διαθέτει μόνο 20 Mirage 2000-5, τα οποία πρόκειται να αποσυρθούν μέχρι το 2030. Επομένως, η Ουκρανία μάλλον δεν μπορεί να υπολογίζει σε περισσότερα αεροσκάφη από τη Γαλλία.



Ωστόσο, η ουκρανική πολεμική αεροπορία δεν θέλει να περιοριστεί μόνο σε αεροσκάφη F-16 και Mirage. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ανακοίνωσε ότι εκτός από τα αεροσκάφη που έχουν ήδη υποσχεθεί οι δυτικοί εταίροι της Ουκρανίας, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες σχετικά με την παράδοση άλλων τύπων μαχητικών αεροσκαφών, όπως τα Gripen και τα Eurofighter.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

