Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν σήμερα συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να έχουν κατ' ιδίαν συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ομάδας BRICS που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία προστίθεται ότι ο Ερντογάν αξιοποίησε τη συνδιάλεξη για να συγχαρεί τον πρόεδρο Πούτιν για τη 72η επέτειο των γενεθλίων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.