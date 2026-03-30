Εντολή Νετανιάχου να επιτραπεί στον καρδινάλιο Πιτσαμπάλα η είσοδος στον Πανάγιο Τάφο

Το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων γνωστοποίησε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν υψηλόβαθμους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους να εισέλθουν στον Ναό

Νετανιάχου

Ύστερα από τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση τέλεσης της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε άρση αυτής της απαγόρευσης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να εισέλθει στον ναό και να τελέσει τη λειτουργία, μετά τη γενικευμένη κατακραυγή που προκάλεσε η απόφαση της αστυνομίας να του απαγορεύσει την είσοδο — κάτι που, όπως επισημαίνεται, συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και αιώνες.

Την Κυριακή, το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων γνωστοποίησε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν υψηλόβαθμους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως πρωτοφανές για τα σύγχρονα δεδομένα. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός «σοβαρού προηγούμενου που παραβλέπει τα αισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αυτή την εβδομάδα στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ».

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Ιεροσόλυμα Πανάγιος Τάφος
