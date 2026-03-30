Ύστερα από τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση τέλεσης της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε άρση αυτής της απαγόρευσης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να εισέλθει στον ναό και να τελέσει τη λειτουργία, μετά τη γενικευμένη κατακραυγή που προκάλεσε η απόφαση της αστυνομίας να του απαγορεύσει την είσοδο — κάτι που, όπως επισημαίνεται, συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και αιώνες.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Την Κυριακή, το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων γνωστοποίησε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν υψηλόβαθμους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως πρωτοφανές για τα σύγχρονα δεδομένα. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός «σοβαρού προηγούμενου που παραβλέπει τα αισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αυτή την εβδομάδα στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.