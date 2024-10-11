Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκρινε «εντελώς απαράδεκτο» να «στοχοθετούνται σκόπιμα» οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και προειδοποίησε ότι η χώρα του «δεν θα ανεχθεί» να επαναληφθεί αυτό.

«Το καταδικάζουμε. Δεν το ανεχόμαστε και δεν θα ανεχθούμε να ξανασυμβεί» είπε ο Γάλλος πρόεδρος που συμμετέχει στην Κύπρο στη Σύνοδο Κορυφής Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Med9). Ευχαρίστησε μάλιστα τις χώρες αυτές επειδή στάθηκαν ξεκάθαρα στο πλευρό της Γαλλίας στο θέμα αυτό.

Ο Μακρόν εκτίμησε ότι «ο μοναδικός μοχλός» για να μπει τέλος στις συγκρούσεις είναι «να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων» που χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο. Διαβεβαίωσε όμως ότι δεν μιλά για «αφοπλισμό» του Ισραήλ.

«Η Γαλλία ζήτησε να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων που χρησιμοποιούνται στα θέατρα του πολέμου. Και άλλοι ηγέτες εδώ έκαναν το ίδιο. Όλοι το ξέρουμε, είναι ο μοναδικός μοχλός που θα μπορούσε να βάλει τέλος σήμερα» στις συγκρούσεις, είπε. «Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, για έκκληση αφοπλισμού του Ισραήλ απέναντι στις απειλές που δέχεται αυτή η χώρα και αυτός ο φίλος λαός», πρόσθεσε.

Μια παρόμοια έκκληση έκανε σήμερα και η Ισπανία.

Η κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία, τόσο για τη Γάζα όσο και για τον Λίβανο, επέμεινε ο Μακρόν μιλώντας στους δημοσιογράφους. Είναι αναγκαία και για τους ομήρους μας» που κρατούνται από τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα εδώ και έναν χρόνο, «για τους άμαχους πληθυσμούς που είναι τα θύματα της βίας και για να αποφύγουμε μια περιφερειακή εξάπλωση που απειλεί τη σταθερότητα όλης της περιοχής και πέραν αυτής», εκτίμησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

