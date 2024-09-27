Λογαριασμός
Το Ισραήλ «σφυροκοπά» και πάλι τη Βηρυτό - Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών (Βίντεο)

Ο Ισραηλινός Στρατός καλεί τους Λιβανέζους πολίτες κοντά σε πολλά κτίρια στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ, να εκκενώσουν αμέσως

UPDATE: 01:55
Βηρυτός

Ο Ισραηλινός Στρατός χτυπά και πάλι τη Βηρυτό με αεροπορικές επιδρομές στοχεύοντας τρία κτίρια όπου η Χεζμπολάχ αποθηκεύει πυραύλους κατά πλοίων, αφού νωρίτερα είχε καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές.

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν προάστιο της Βηρυτού όπου ο ισραηλινός στρατός έπληξε τουλάχιστον τρία κτίρια που φέρονται ότι έκρυβαν πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Επί του παρόντος πλήττονται τρομοκρατικοί στόχοι στην περιοχή της Τύρου», ανέφερε σχετική ενημέρωση των IDF.

Οι βομβαρδισμοί από την ισραηλινή αεροπορία αυτή την ώρα έχουν επεκταθεί σε όλο το μήκος του μετώπου.

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε για πρώτη φορά την άμεση εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού με τον εκπρόσωπο των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, να ανακοινώνει λίγο αργότερα ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα πλήξουν και άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Επίσης, ανέφερε ότι ισραηλινά μαχητικά έχουν «αποκλείσει» το αεροδρόμιο της Βηρυτού για να αποτρέψουν τον ανεφοδιασμό της Χεζμπολάχ με νέα όπλα.

Ειδικότερα, ο Χαγκάρι είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιτεθούν σύντομα σε «στρατηγικές δυνατότητες» που ανήκουν στη Χεζμπολάχ κάτω από τρία κτιριακά συγκροτήματα νότια της Βηρυτού. Ο ισραηλινός στρατός είπε στους κατοίκους μέσα και γύρω από τα κτίρια να φύγουν αμέσως.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός κάλεσε τους Λιβανέζους πολίτες κοντά σε πολλά κτίρια στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ, να εκκενώσουν αμέσως.

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, δημοσιεύει χάρτες μαζί με την ανακοίνωση, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τρεις τοποθεσίες στην Dahiyeh.

Οι τοποθεσίες χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το IDF.

«Βρίσκεστε κοντά σε ιδιοκτησίες της Χεζμπολάχ και για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των αγαπημένων σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε αμέσως τα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», λέει ο Adraee.

