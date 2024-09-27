Ο Ισραηλινός Στρατός χτυπά και πάλι τη Βηρυτό με αεροπορικές επιδρομές στοχεύοντας τρία κτίρια όπου η Χεζμπολάχ αποθηκεύει πυραύλους κατά πλοίων, αφού νωρίτερα είχε καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές.

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν προάστιο της Βηρυτού όπου ο ισραηλινός στρατός έπληξε τουλάχιστον τρία κτίρια που φέρονται ότι έκρυβαν πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Επί του παρόντος πλήττονται τρομοκρατικοί στόχοι στην περιοχή της Τύρου», ανέφερε σχετική ενημέρωση των IDF.

Οι βομβαρδισμοί από την ισραηλινή αεροπορία αυτή την ώρα έχουν επεκταθεί σε όλο το μήκος του μετώπου.

⚡️The 🇮🇱Israeli Air Force struck Hezbollah weapons in the suburbs of 🇱🇧Beirut pic.twitter.com/rqDZMnNVvQ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 27, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε για πρώτη φορά την άμεση εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού με τον εκπρόσωπο των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, να ανακοινώνει λίγο αργότερα ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα πλήξουν και άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Επίσης, ανέφερε ότι ισραηλινά μαχητικά έχουν «αποκλείσει» το αεροδρόμιο της Βηρυτού για να αποτρέψουν τον ανεφοδιασμό της Χεζμπολάχ με νέα όπλα.

IDF 🇮🇱 strikes im Viertel A-Lilchi in Da'Haye in Beirut, Libanon 🇱🇧 gegen Hisbollah Raketen Lager



pic.twitter.com/lkxFpb4CFF — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) September 27, 2024

Ειδικότερα, ο Χαγκάρι είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιτεθούν σύντομα σε «στρατηγικές δυνατότητες» που ανήκουν στη Χεζμπολάχ κάτω από τρία κτιριακά συγκροτήματα νότια της Βηρυτού. Ο ισραηλινός στρατός είπε στους κατοίκους μέσα και γύρω από τα κτίρια να φύγουν αμέσως.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός κάλεσε τους Λιβανέζους πολίτες κοντά σε πολλά κτίρια στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ, να εκκενώσουν αμέσως.

#عاجل ‼️ الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:

⭕️ حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة

⭕️حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة

⭕️حي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة



🔴انتم متواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/oT1esh56FP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2024

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, δημοσιεύει χάρτες μαζί με την ανακοίνωση, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τρεις τοποθεσίες στην Dahiyeh.

Οι τοποθεσίες χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το IDF.

«Βρίσκεστε κοντά σε ιδιοκτησίες της Χεζμπολάχ και για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των αγαπημένων σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε αμέσως τα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», λέει ο Adraee.

Πηγή: skai.gr

