Ισραήλ για Λίβανο: Ελπίζει να αποφύγει αλλά δεν αποκλείει χερσαία επέμβαση

Το Ισραήλ ελπίζει να μην χρειαστεί να προχωρήσει σε μια χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά δεν το αποκλείει, δήλωσε απόψε από τη Νέα Υόρκη ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξακριβωθεί εάν από το πλήγμα στη Βηρυτό χτυπήθηκε ο ηγέτης της οργάνωσης, ο Χασάν Νασράλα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπως εκτοξευτήρες ρουκετών και χώρους αποθήκευσης όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

