Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιλογές που θα κάνουν όλα τα μέρη στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες θα καθορίσουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η περιοχή και θα έχουν βαθιές συνέπειες για τα επόμενα χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κορυφαίος διπλωμάτης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι μέσω της διπλωματίας και όχι της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλης της αμερικανικής διπλωματίας ρωτήθηκε για την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό κι είπε ότι οι ΗΠΑ ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι συνέβη τις προηγούμενες ώρες.

Ο Μπλίνκεν σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει έναν θεμιτό στόχο, την επιστροφή των πολιτών του στα σπίτια τους.

Τόνισε όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο αμύνεται έχει σημασία.

Ο Αμερικανός υπουργός προειδοποίησε επίσης όποιους προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τη συγκυρία για να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα, ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «κάθε μέτρο» που απαιτείται για να υπερασπιστούν τους πολίτες τους.

