Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ εξαιτίας ρουκετών που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν ότι τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, εκ των οποίων δύο αναχαιτίστηκαν. Ρεπορτάζ του δικτύου Channel 12 αναφέρει ότι δύο ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τις IDF και άλλες δύο έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι απώθησε ισραηλινούς στρατιώτες που επιχείρησαν νωρίτερα σήμερα να περάσουν τα σύνορα. Κατά την «απόπειρα διείσδυσης» ισραηλινών στρατιωτών κοντά στο χωριό Αϊταρούν, οι εισβολείς δέχθηκαν καταιγισμό πυρών και ρουκέτες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν «να υποχωρήσουν πίσω από τα σύνορα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.