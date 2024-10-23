Λίβανος: Αναφορές για χτύπημα κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό

Ισραηλινό χτύπημα κοντά στην περιοχή όπου βρισκόταν παλιότερα η ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Για έκρηξη στη Νότιο Βηρυτό, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση από τις IDF έκανε λόγο ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται μια πολυκατοικία να φλέγεται.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν ότι ισραηλινό χτύπημα drone έπληξε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Τζνάχ στη νότια Βηρυτό την Τετάρτη. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το χτύπημα είχε στόχο ένα κατοικημένο διαμέρισμα κοντά σε περιοχή όπου υπήρχε παλιότερα η ιρανική πρεσβεία.



Ανέφερε επίσης άλλα πλήγματα στις συνοικίες Ουζάι και Χαρέτ Χρέικ, για τα οποία δεν είχε προηγηθεί ισραηλινή προειδοποίηση εκκένωσης. Σε ανάρτησή του στο X, το λιβανικό κανάλι Al Mayadeen ανακοίνωσε ότι το γραφείο του στη Βηρυτό ήταν ο στόχος της «ισραηλινής επιθετικότητας». Διευκρίνισε ότι το γραφείο είχε εκκενωθεί πριν από το πλήγμα.

Massive air strikes on Beirut’s southern suburb pic.twitter.com/q0Kpn9AgwK — ➳❥ (@VintageVault8) October 23, 2024

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους κατοίκους στη νότια Βηρυτό ενόψει νέων αεροπορικών επιδρομών.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), δημοσίευσε χάρτες συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή. Δείχνουν 12 στόχους, οι 6 είναι σχολεία.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸حدث بيروت



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/S2mO5qTr71 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2024

Πηγή: skai.gr

