Ισραήλ- Ιράν: «Ήρθε η ώρα της διπλωματίας», λένε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας δήλωσαν απόψε ότι τώρα είναι «η ώρα της διπλωματίας», καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή» ανέφερε το γραφείο του Στάρμερ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Όλοι συμφώνησαν ότι «τώρα είναι η ώρα για τη διπλωματία και η ώρα για να έρθει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.