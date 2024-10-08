Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη σήραγγα της Χεζμπολάχ κάτω από το Ισραήλ

Η σήραγγα μήκους 20 μέτρων δεν είχε έξοδο στο ισραηλινό έδαφος και το μονοπάτι της διέσχιζε την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Μπλε Γραμμή κατά περίπου 10 μέτρα

Σήραγγες

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο – ντοκουμέντο από το εσωτερικό μιας σήραγγας της Χεζμπολάχ που περνούσε κάτω από το Ισραήλ και που πρόσφατα κατεδάφισε.

Σύμφωνα με τους IDF, η σήραγγα μήκους 20 μέτρων δεν είχε έξοδο στο ισραηλινό έδαφος και το μονοπάτι της διέσχιζε την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Μπλε Γραμμή κατά περίπου 10 μέτρα, στο δυτικό τομέα των συνόρων, κοντά στο λιβανέζικο χωριό Marwahin, μόλις απέναντι από την ισραηλινή κοινότητα Zar'it.

Η σήραγγα, η οποία ήταν γνωστή στον στρατό από την έναρξη της κατασκευής της πριν από περίπου δύο χρόνια, εντοπίστηκε  από καταδρομείς κατά τη διάρκεια επιδρομών στο νότιο Λίβανο πριν από αρκετούς μήνες, με τον στρατό να έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark