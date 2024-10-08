Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο – ντοκουμέντο από το εσωτερικό μιας σήραγγας της Χεζμπολάχ που περνούσε κάτω από το Ισραήλ και που πρόσφατα κατεδάφισε.

מצורף סרטון של פנים המנהרה שאותרה במרחב מרווחין pic.twitter.com/2ayhjbvsjD October 8, 2024

Σύμφωνα με τους IDF, η σήραγγα μήκους 20 μέτρων δεν είχε έξοδο στο ισραηλινό έδαφος και το μονοπάτι της διέσχιζε την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Μπλε Γραμμή κατά περίπου 10 μέτρα, στο δυτικό τομέα των συνόρων, κοντά στο λιβανέζικο χωριό Marwahin, μόλις απέναντι από την ισραηλινή κοινότητα Zar'it.

לפחות 50 מחבלים חוסלו, ביניהם 6 מפקדים בכירים בחזית הדרום וכח רדואן: תוצאות התקיפה האווירית הנרחבת נגד שורת מפקדות תת-קרקעיות של חיזבאללה בדרום לבנון



לכל הפרטים👇https://t.co/Cx28mkZ4Lm pic.twitter.com/5eEYnpYhVl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2024

Η σήραγγα, η οποία ήταν γνωστή στον στρατό από την έναρξη της κατασκευής της πριν από περίπου δύο χρόνια, εντοπίστηκε από καταδρομείς κατά τη διάρκεια επιδρομών στο νότιο Λίβανο πριν από αρκετούς μήνες, με τον στρατό να έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.



Πηγή: skai.gr

