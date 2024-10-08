Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε με ευρεία πλειοψηφία την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει ο συνασπισμός της αριστεράς κατά της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον Μπαρνιέ για νέο πρωθυπουργό, μετά τις πρόωρες εκλογές από τις οποίες κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.

Η πρόταση μομφής είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αφού θα έπρεπε να στηριχθεί και από τους βουλευτές του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), οι οποίοι εμφανίστηκαν απρόθυμοι να συνταχθούν με την αριστερά. Μόνο 197 βουλευτές ψήφισαν υπέρ σήμερα, ενώ χρειάζονταν 289 ψήφοι για να ανατραπεί η κυβέρνηση.

«Η πρόταση δεν εγκρίνεται» ανακοίνωσε η Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, η πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταθέσει ο Μπαρνιέ την Πέμπτη και είναι πιθανό να περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών ύψους 60 δισεκ. ευρώ, με στόχο να μειωθεί το έλλειμμα. Η υπερψήφιση του προϋπολογισμού θα είναι η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση.

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θέλει «να δώσει μια ευκαιρία» στον νέο πρωθυπουργό, αλλά έθεσε «κόκκινες γραμμές». Μεταξύ άλλων ζητά η οποιαδήποτε αύξηση των φόρων να εξισορροπείται από αυξημένη αγοραστική δύναμη για την κατώτερη και τη μεσαία τάξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

