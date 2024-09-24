Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό, εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές απέναντι στη Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«Θα επιβάλουμε δασμούς 100% σε όλα τα αυτοκίνητα που θα έρχονται από τα μεξικανικά σύνορα», είπε ο Τραμπ σε ομιλία του στη Σαβάνα της Τζόρτζια.

«Ο μοναδικός τρόπος να ξεφορτωθούν αυτόν τον δασμό είναι να χτίσουν ένα εργοστάσιο εδώ στις ΗΠΑ, με εσάς να δουλεύετε σε αυτό», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα προσφέρει μια σειρά από κίνητρα σε ξένες εταιρείες προκειμένου να μετεγκατασταθούν στις ΗΠΑ, όπως χαμηλή φορολογία και ελάχιστους κανονισμούς. Τα κίνητρα, διευκρίνισε, θα προσφερθούν μόνο σε εκείνες τις εταιρίες που θα μεταφέρουν τα εργοστάσιά τους στις ΗΠΑ και θα προσλάβουν Αμερικανούς εργάτες. «Θέλω οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να γίνουν αμερικανικές εταιρείες. Θέλω να χτίσουν τα εργοστάσιά τους εδώ», είπε.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε τις ξένες εταιρείες: «Αν δεν φτιάχνετε εδώ τα προϊόντα σας, θα πρέπει να πληρώνετε δασμούς, πολύ υψηλούς δασμούς, όταν θα στέλνετε το προϊόν σας στις ΗΠΑ».

Την Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι θα επιβάλει δασμούς 200% στα εισαγόμενα προϊόντα της αλυσίδας γεωργικών μηχανημάτων John Deere, εάν η εταιρεία μεταφέρει την παραγωγή της στο Μεξικό, όπως σχεδιάζει.

Η διατήρηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, με την επιβολή υψηλών δασμών αδιακρίτως σε φίλους και αντιπάλους έχει γίνει κεντρικό θέμα στο οικονομικό πρόγραμμα του Τραμπ.

Αν και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος και οι σύμμαχοί του λένε ότι οι εμπορικοί φραγμοί είναι αναγκαίοι για να προστατευθεί η αμερικανική βιομηχανία, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι προτάσεις του Τραμπ θα εκτοξεύσουν τον πληθωρισμό για τους καταναλωτές.

Ο Τραμπ λέει επίσης ότι θα φτιάξει «ειδικές ζώνες» σε ομοσπονδιακά εδάφη για να εγκατασταθούν εκεί οι ξένες εταιρείες. Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Εάν η γη παραμένει ομοσπονδιακή ιδιοκτησία ενώ ξένες εταιρείες θα λειτουργούν εκεί, αυτές οι εταιρίες θα απαλλάσσονταν θεωρητικά από τον φόρο ακίνητης περιουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

