Τραμπ: Θα βγάλω ΗΠΑ από πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απεμπλακούν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις και ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έχουν κάποιο σχέδιο για να το επιτύχουν αυτό.

«Ο Μπάιντεν και η Κάμαλα μας έβαλαν σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα δεν μπορούν να μας βγάλουν. Δεν μπορούν να μας βγάλουν», είπε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, σε ομιλία του στην Τζόρτζια.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά παρέχουν στο Κίεβο στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πιστεύω ότι θα κολλήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, εκτός και αν είμαι εγώ πρόεδρος. Θα το τελειώσω. Θα το κάνω με διαπραγματεύσεις, θα απεμπλακώ. Πρέπει να απεμπλακούμε. Ο Μπάιντεν λέει ότι δεν θα φύγουμε μέχρι να νικήσουμε. Τι θα γίνει αν νικήσουν αυτοί», είπε ο Τραμπ σε προεκλογική ομιλία του στην Τζόρτζια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

