Ισραήλ: Η στιγμή της σύλληψης 5 Αραβοϊσραηλινών - Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Τη στιγμή που η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ συλλαμβάνουν πέντε Αραβοϊσραηλινούς πολίτες κατέγραψε βίντεο των ισραηλινών αρχών. Οι πέντε συλληφθέντες φέρεται να σχεδίαζαν επίθεση με παγιδευμένο όχημα στο εμπορικό κέντρο Azrieli στο Τελ Αβίβ για λογαριασμό του ISIS.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι πέντε συλληφθέντες, κάτοικοι της Taybeh στο κεντρικό Ισραήλ είχαν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος.

Οι αρχές συνέλαβαν τους πέντε άνδρες έπειτα από μυστική έρευνα που διεξήγαγαν επί ένα μήνα και θα τους απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχηγοί της ομάδας ήταν ο Mahmoud Azam και Ibrahim Sheik Yousef. Στρατολόγησαν άλλους τρεις - τον Sajed Masarwa, τον Abdullah Baransi και Abdel Kareem Baransi.

Η αστυνομία και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι οι 5 συλληφθέντες σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Συρία και είχαν συζητήσεις σχετικά με την ποσότητα των εκρηκτικών που απαιτούνται για την καταστροφή των εμβληματικών πύργων Azrieli στο Τελ Αβίβ.

Οι Azam και Yousef βρίσκονταν σε επαφή με ξένους πράκτορες του ISIS και σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να συναντηθούν με στελέχη του.

