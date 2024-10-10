Η αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν πρόσφατα μια ομάδα από πέντε Αραβοϊσραηλινούς πολίτες που ετοίμαζαν να πραγματοποιήσουν επίθεση όπου θα τοποθετούσαν βόμβα σε παγιδευμένο όχημα στο εμπορικό κέντρο Azrieli στο Τελ Αβίβ.

Οι πέντε συλληφθέντες κάτοικοι της Taybeh στο κεντρικό Ισραήλ είχαν διασυνδέσεις με τον ISIS, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι αρχές συνέλαβαν τους πέντε άνδρες έπειτα από μυστική έρευνα που διεξήγαγαν ένα μήνα και θα τους αποδοθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχηγοί της ομάδας ήταν ο Mahmoud Azam και Ibrahim Sheik Yousef. Στρατολόγησαν άλλους τρεις - τον Sajed Masarwa, τον Abdullah Baransi και τον Abdel Kareem Baransi

Η αστυνομία και η Σιν Μπετ λένε ότι οι 5 συλληφθέντες μελετούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Συρία και είχαν συζητήσεις σχετικά με την ποσότητα των εκρηκτικών που απαιτούνται για την κατάρριψη των εμβληματικών πύργων Azrieli του Τελ Αβίβ. Λένε ότι ο Azam και ο Yousef ήταν σε επαφή με ξένους πράκτορες του ISIS και σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να συναντηθούν με στελέχη του.

Πηγή: skai.gr

