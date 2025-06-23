Ισραήλ: Η επίθεση στο Κατάρ, απόδειξη ότι το Ιράν απειλεί όλον τον κόσμο

Η επίθεση στην αμερικανική αεροπορική βάση του Κατάρ είναι η απόδειξη ότι το Ιράν απειλεί «όλον τον κόσμο», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν.

«Είναι μια πρόσθετη απόδειξη της εχθρότητας και της βίας και του γεγονότος ότι το Ιράν είναι ένα κράτος τρομοκράτης που απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ αλλά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων του, καθώς και όλον τον κόσμο», είπε ο εκπρόσωπος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

