Ιράν: Εκδηλώσεις χαράς στην Τεχεράνη για τα πλήγματα στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ του Κατάρ

Έξι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Irna που επικαλείται μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Ιράν

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απευθείας πλάνα από μια διαδήλωση στο κέντρο της Τεχεράνης όπου οι συγκεντρωμένοι «γιόρταζαν» τα πυραυλικά πλήγματα στη βάση Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φώναζαν «θάνατος στην Αμερική». Ακούγονταν επίσης κλάξον αυτοκινήτων.

Έξι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Irna που επικαλείται μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Έξι πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ» σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανέφερε αυτή την ανακοίνωση.

