Χαλκ Χόγκαν: Η κόρη του διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατό του

Θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατό του Χαλκ Χόγκαν, διαδίδει η κόρη του, με έναν φίλο του αστέρα της επαγγελματικής πάλης να υπαινίσσεται εγκληματική ενέργεια και την ίδια να συμφωνεί και να επαυξάνει.

Ο Χόγκαν, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τέρι Μπολέα, πέθανε στις 24 Ιουλίου σε ηλικία 71 ετών. Σύμφωνα με το γραφείο ιατροδικαστή της Φλόριντα, ο θάνατός του οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αλλά σε απάντησή της σε μια ανάρτηση στο Instagram που δημοσίευσε ένα άρθρο του ραδιοφωνικού παρουσιαστή «Bubba the Love Sponge» που έγραφε «Η γρήγορη αποτέφρωση χωρίς νεκροψία εγείρει ερωτήματα για τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν», η κόρη του, Μπρουκ Χόγκαν, τόνισε «ακριβώς».

Ο 71χρονος αντιμετώπισε στο παρελθόν λευχαιμία και κολπική μαρμαρυγή, ανέφερε επίσης η έκθεση του ιατροδικαστή.

Οι ισχυρισμοί του Bubba περιλαμβάνουν ότι η σορός του Χόγκαν αποτεφρώθηκε γρήγορα, και κάποιος μπορεί να είχε κάνει ένεση με «κάποια ουσία» στη θύρα αιμοκάθαρσης του παλαιστή ενώ κοιμόταν για να προκαλέσει καρδιακή προσβολή και διερωτάται γιατί δεν διενεργήθηκε νεκροψία.

Ο Bubba, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Τοντ Κλεμ, αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι η σύζυγος του Χόγκαν, «Σκάι Ντέιλι», έχει δεσμούς με τη Σαηεντολογία και επεσήμανε ότι ο Χόγκαν έχει μια περιουσία που ισχυρίζεται ότι φτάνει τα 40 με 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κλεμ δεν προσκόμισε στοιχεία για να τεκμηριώσει τους απίθανους ισχυρισμούς του, οι οποίοι προέρχονται από ένα δημοσίευμα των Tampa Bay Times στις 31 Ιουλίου που αναφέρει ότι ο Χόγκαν «έκανε θεραπεία» όταν κατέρρευσε στο σπίτι του στις 24 Ιουλίου.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι νοσοκόμοι είπαν στο προσωπικό του Νοσοκομείου Μόρτον Πλαντ ότι ο Χόγκαν μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι του στο Κλιαργουότερ από χειρουργείο και «περίμενε να ξεκινήσει αιμοκάθαρση». Ο Κλεμ ισχυρίζεται ότι κανείς δεν γνώριζε ότι ο παλαιστής επρόκειτο να ξεκινήσει αιμοκάθαρση.

Σε μια προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή, οι γιατροί φέρονται να χορήγησαν στον Χόγκαν φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα υπερβολικά επίπεδα καλίου, ένα σημάδι νεφρικής ανεπάρκειας. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή.

Στον Χόγκαν χορηγήθηκαν επίσης δύο χιλιοστόγραμμα Narcan, ενός φαρμάκου που μπορεί να αντιστρέψει γρήγορα τις συνέπειες από υπερβολική δόση οπιοειδών. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Χόγκαν είχε λάβει υπερβολική δόση.

Ωστόσο, η εφημερίδα The Tampa Bay Times αποκάλυψε επίσης ότι ο ιατροδικαστής της κομητείας Πινέλας δεν διενήργησε νεκροψία στον Χόγκαν επειδή ο θάνατός του δεν θεωρήθηκε ύποπτος.

«Δεν υπήρχαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτης δραστηριότητας», δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Κλιαργουότερ.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του, ο Χόγκαν θα αποτεφρωθεί στο Κρεματόριο Μπέι Έρια στο Κλίαργουότερ. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του ιατροδικαστή επιβεβαίωσε ένα αίτημα για αποτέφρωση, που έγινε στις 31 Ιουλίου, λέγοντας στην ιστοσελίδα Page Six: «Δεν γνωρίζω πότε θα αποτεφρωθεί ο κ. Μπολέα, μόνο ότι έχουμε λάβει ένα αίτημα για έγκριση αποτέφρωσης».

Ο Bubba και ο Χόγκαν είχαν μια περίπλοκη σχέση. Ο παλαιστής ήταν ο κουμπάρος στον γάμο του Bubba και της συζύγου του Χέδερ, αλλά στη συνέχεια βιντεοσκοπήθηκε να κάνει σεξ μαζί της το 2012.

Το 2016, ένα δικαστήριο της Φλόριντα επιδίκασε στον Χόγκαν 115 εκατομμύρια δολάρια και επιπλέον 25 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις σε αγωγή κατά της Gawker Media, επειδή απέκτησε και δημοσίευσε ένα απόσπασμα βίντεο από τη σεξουαλική του συνεύρεση με τη Χέδερ. Το δικαστήριο συμφώνησε με τον ισχυρισμό του Χόγκαν ότι η ανάρτηση παραβίασε την ιδιωτικότητά του.

Ο Χόγκαν κατέληξε να διευθετήσει την υπόθεση με εκατομμύρια λιγότερα χρήματα, αφού η Gawker υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

«Είμαι συντετριμμένος που άκουσα για τον θάνατο του Τέρι», δήλωσε ο Bubba στο TMZ μετά τον θάνατο του Χόγκαν.

«Όπως όλοι γνωρίζουν, είχαμε τα προβλήματά μας, και αυτά τα προβλήματα ήταν κυρίως δικό μου λάθος. Τον αγαπούσα ως φίλο όσο ήταν μαζί μας και θα συνεχίσω να τιμώ τη μνήμη του ως φίλου στο μέλλον».

Στο μεταξύ, η Μπρουκ είχε αποξενωθεί και από τους δύο γονείς της εδώ και χρόνια, και η ίδια είχε ζητήσει να βγει από τη διαθήκη του πατέρα της.

Τηλεφώνησε στην εκπομπή του Bubba στο Twitch την Τρίτη και, όταν ρωτήθηκε για τις σκέψεις της σχετικά με ορισμένες από τις θεωρίες του, είπε: «Νομίζω ότι είναι περίεργο που δεν έγινε νεκροψία.

«Γιατί ναι, μπορείς να πάθεις καρδιακή προσβολή, αλλά ποιος ήταν ο λόγος της καρδιακής προσβολής; Αν ήταν ξύπνιος και έκανε ασκήσεις αναπνοής, τότε αυτό σημαίνει ότι η χειρουργική επέμβαση στην καρδιά του ήταν επιτυχής και λειτουργούσε».

Πρόσθεσε επίσης ότι «η λευχαιμία από το πουθενά μου φαίνεται μ...ια» και επέμεινε ότι δεν γνώριζε ποτέ γι' αυτή τη διάγνωση.

Η Μπρουκ συνέχισε: «Θα με εξέπληττε αν ένας χειρουργός έκανε επέμβαση σε κάποιον με λευχαιμία ή υψηλό αριθμό αιμοσφαιρίων χωρίς περαιτέρω εξετάσεις. Είπα στον μπαμπά μου ''βάλε κάμερες στο σπίτι σου γιατί ένας από αυτούς τους μπάσταρδους θα μπορούσε να σε σπρώξει στις σκάλες και κανείς δεν θα το μάθαινε ποτέ''».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι είπε στον εκλιπόντα πατέρα της να μην παντρευτεί τη Σκάι λόγω των ανησυχιών της για τους δεσμούς της με τη Σαηεντολογία.



