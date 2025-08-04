Ισραήλ: Ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου στη Γάζα

Εφιαλτικό σενάριο για τη Λωρίδα της Γάζας και τους κατοίκους της. Με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τους ομήρους και για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα να δείχνουν σε αδιέξοδο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κλίνει προς την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η Χαμάς απαιτεί να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κατάσταση πριν επιστρέψει στις συνομιλίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εντός της εβδομάδας για να δοθούν οδηγίες στον ισραηλινό στρατό για τις επόμενες κινήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι ο Νετανιάχου «πιέζει για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω στρατιωτικής ήττας (της Χαμάς)», ενώ κατηγόρησε την παλαιστινιακή ομάδα ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου ήθελε να συνδυάσει την απελευθέρωση των ομήρων «με την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές εκτός των ζωνών μάχης και, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς».

Ερωτηθείς για τα σχέδια διεύρυνσης της στρατιωτικής εκστρατείας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αυτό αντανακλά «την επιθυμία να δουν όλους τους ομήρους να επιστρέφουν και την επιθυμία να δουν το τέλος αυτού του πολέμου μετά την αποτυχία των συνομιλιών για μια μερική συμφωνία».

Δεν είναι σαφές εάν η προσέγγιση της ισραηλινής κυβέρνησης είναι σύμφωνη με αυτήν του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ πέρασε τρεις ώρες με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων το Σάββατο, και το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών ανέφερε ότι είπε πως το σχέδιο «δεν είναι να επεκταθεί ο πόλεμος, αλλά να τερματιστεί. Πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αλλάξουν σε όλα ή τίποτα. Να τερματιστεί ο πόλεμος και ταυτόχρονα να επιστρέψουν και οι 50 όμηροι στην πατρίδα τους - αυτός είναι ο μόνος τρόπος».

«Έχουμε ένα σχέδιο για να τερματίσουμε τον πόλεμο και να φέρουμε όλους σπίτι», φέρεται να πρόσθεσε ο Γουίτκοφ. «Κάποιος θα φταίει» αν οι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι δεν επιστρέψουν στο Ισραήλ ζωντανοί, είπε, σύμφωνα με το φόρουμ.

Όταν ρωτήθηκε, η ομάδα του Γουίτκοφ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια του ειδικού απεσταλμένου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Γουίτκοφ πιθανότατα θα ταξιδέψει στη Μόσχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με το TASS να κάνει λόγο για την Τετάρτη.

Πενήντα όμηροι παραμένουν στη Γάζα, τουλάχιστον 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Το Σαββατοκύριακο η Χαμάς δημοσίευσε σοκαριστικά πλάνα με δύο από τους ομήρους – τον Εβιατάρ Ντέιβιντ και τον Ρομ Μπρασλάβσκι – να φαίνονται σε κακή κατάσταση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι εικόνες καταδεικνύουν ότι η Χαμάς «δεν θέλει συμφωνία. Θέλει να μας διαλύσει με αυτά τα φρικιαστικά βίντεο, με την ψευδή προπαγάνδα τρόμου που διαδίδει σε όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, το φόρουμ οικογενειών προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην επεκτείνει την στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου προετοιμάζει τη μεγαλύτερη εξαπάτηση από όλες. Οι επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί για απελευθέρωση ομήρων μέσω στρατιωτικής νίκης είναι ψέμα και δημόσια απάτη», δήλωσε το φόρουμ την Κυριακή.

Το φόρουμ κάλεσε το Ισραήλ και τη Χαμάς να δεσμευτούν να φέρουν «τους 50 ομήρους πίσω στην πατρίδα τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και στη συνέχεια να ανοικοδομήσουν και να αναβιώσουν το Ισραήλ», ανέφερε η δήλωση.

Η Χαμάς επέμεινε ότι είναι δεσμευμένη στις διαπραγματεύσεις, αλλά μόνο όταν αντιμετωπιστεί «η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση», σύμφωνα με τον Μπασέμ Ναΐμ, ανώτερο πολιτικό αξιωματούχο της Χαμάς.

Ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Μαχμούντ Μαρντάουι, δήλωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν έχει νόημα» να συνεχιστούν οι συνομιλίες όσο συνεχίζεται ο λιμός στη Γάζα.

Οι θάνατοι που σχετίζονται με την πείνα στη Γάζα αυξήθηκαν τον Ιούλιο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα ποσοστά υποσιτισμού έφτασαν σε «ανησυχητικά επίπεδα», με περισσότερα από 5.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών να έχουν εισαχθεί για θεραπεία υποσιτισμού μόνο τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, δήλωσε ο ΠΟΥ.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι χρειάζονται 600 φορτηγά με βοήθεια κάθε μέρα για την ανακούφιση από τον λιμό, ενώ την περασμένη εβδομάδα κατά μέσο όρο μόνο 84 φορτηγά την ημέρα είχαν εισέλθει στην περιοχή.

Η COGAT, η ισραηλινή υπηρεσία που επιβλέπει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι την Κυριακή ανθρωπιστική βοήθεια από περισσότερα των 200 φορτηγά συλλέχθηκε και διανεμήθηκε από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Ωστόσο, πολλά από τα φορτηγά που εισέρχονται στον θύλακα λεηλατούνται, είτε από απελπισμένους πολίτες είτε από οργανωμένες συμμορίες.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι σχεδόν 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Μαΐου ενώ αναζητούσαν τρόφιμα. 859 κοντά σε τοποθεσίες που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) και 514 κατά μήκος των διαδρομών των κομβόι τροφίμων.

Ο ΟΗΕ κατήγγειλε ότι «οι περισσότερες δολοφονίες διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό».

Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή ενώ προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα, 19 από αυτούς στο βορρά και 11 κοντά σε μια τοποθεσία βοήθειας που διαχειρίζεται το GHF στη Ράφα, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Οι δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ δείχνουν σταθερά μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του τερματισμού της σύγκρουσης στη Γάζα και της απελευθέρωσης των ομήρων. Μια νέα έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας διαπίστωσε ότι το 38% των Ισραηλινών Εβραίων πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να αφοπλιστεί η Χαμάς. Το 57% πιστεύει ότι είναι δυνατό.

Τη Δευτέρα, εκατοντάδες απόστρατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας κάλεσαν τον Τραμπ να πιέσει τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Στην αρχή αυτός ο πόλεμος ήταν ένας δίκαιος πόλεμος, ένας αμυντικός πόλεμος, αλλά όταν πετύχαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους, αυτός ο πόλεμος έπαψε να είναι ένας δίκαιος πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άμι Αγιαλόν, πρώην διευθύντρια της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Ωστόσο, ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης πιέζουν για την κατοχή μεγάλου μέρους της Γάζας και για μέτρα που θα ενθαρρύνουν τον πληθυσμό της να εγκαταλείψει εντελώς την περιοχή.

