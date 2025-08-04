Λογαριασμός
Ο Νετανιάχου θα δώσει «οδηγίες» στον στρατό αυτή την εβδομάδα για τα επόμενα βήματα στη Γάζα

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι και να αγωνιζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς μας στόχους», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εντός της εβδομάδας για να δοθούν οδηγίες στον ισραηλινό στρατό για τις επόμενες κινήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι και να αγωνιζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς μας στόχους: την ήττα του εχθρού, την απελευθέρωση των ομήρων μας και τη διαβεβαίωση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Δεν διευκρίνισε πότε θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

