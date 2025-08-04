Ουκρανία: Κατηγορίες σε 6 άτομα για το σκάνδαλο διαφθοράς με προμήθειες drones

Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός βουλευτή, του Ολέκσι Κουζνιετσόφ (φωτό), και ενός κυβερνητικού αξιωματούχου, για υπεξαίρεση κεφαλαίων για την αγορά drones και αλλού αμυντικού εξοπλισμού.

Το Κίεβο βασίζεται σε σταθερές προμήθειες drones και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου για την καταπολέμηση της εισβολής της Μόσχας, ενώ λαμβάνει και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι κρίσιμη για το μέλλον της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς δήλωσαν το Σάββατο ότι αποκάλυψαν ένα σχέδιο που αφορούσε τον βουλευτή, έναν νυν και έναν τώρα απολυμένο αξιωματούχο, έναν διοικητή της Εθνοφρουράς και δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι έδιναν μίζες για αγορές σε διογκωμένες τιμές.

«Το 2024-2025, μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα υπεξαίρεσε συστηματικά κεφάλαια που διατέθηκαν από τις τοπικές αρχές για αμυντικές ανάγκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προσθέτοντας ότι οι δωροδοκίες ανήλθαν συνολικά σε περίπου 30% της αξίας των συμβάσεων.

Η σύμβαση για το drone άξιζε 240.000 δολάρια με πληθωρισμό περίπου 80.000 δολαρίων, ανέφερε το γραφείο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δέχθηκε δημόσιες επικρίσεις τον περασμένο μήνα για την προσωρινή κατάργηση της ανεξαρτησίας δύο υπηρεσιών κατά της διαφθοράς, επαίνεσε την κίνηση το Σάββατο μετά από συνάντηση με τους επικεφαλής των υπηρεσιών.

Εκτός από τον νομοθέτη, μεταξύ των κατηγορουμένων τη Δευτέρα περιλαμβάνονται ένας πρώην κυβερνήτης και επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο διοικητής μιας Μονάδας της Εθνοφρουράς και ο διευθυντής και ιδιοκτήτης ενός κατασκευαστή drone.

