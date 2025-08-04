Πούτιν: Η «κρυφή κόρη» του μιλάει για τον πατέρα της για πρώτη φορά

Η λεγόμενη «κρυφή κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν» Ελιζαβέτα Κριβονόγκιτς φέρεται να έσπασε τη σιωπή της για τον πατέρα της για πρώτη φορά σε μια σειρά από αινιγματικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κριβονόγκιτς, 22 ετών, γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα, μίλησε για έναν άνδρα «που κατέστρεψε» τη ζωή της και αποκάλυψε τις σκέψεις της για τον πόλεμο που κήρυξε στην Ουκρανία.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Telegram, η απόφοιτος της σχολής καλών τεχνών και «DJ μερικής απασχόλησης» που σήμερα ζει στο Παρίσι, αναφέρθηκε στον «άντρα που πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου» - αναφορά που κάποιοι ερμήνευσαν ως μια πικρή επίπληξη προς τον άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο πατέρας της.

Οι αναρτήσεις δεν κατονομάζουν ρητά τον Πούτιν, ωστόσο, στο πλαίσιο της διεθνούς καταδίκης για τις ενέργειες του πατέρα της στον πόλεμο και την ταυτότητά του, τα λόγια της θεωρήθηκαν ως επίθεση στον Ρώσο ηγέτη.

Σε μια άλλη ανάρτηση, η Λουίζα, η οποία είναι γεγονός ότι μοιάζει πολύ με τον Πούτιν, δημοσίευσε μια σέλφι της μέσα σε ένα αυτοκίνητο με τη λεζάντα: «Είναι απελευθερωτικό να μπορώ να δείχνω ξανά το πρόσωπό μου στον κόσμο».

«Μου θυμίζει ποια είμαι και ποιος κατέστρεψε τη ζωή μου», αναφέρει σύμφωνα με τη Bild, η οποία έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό κανάλι της γυναίκας στο Telegram «Art of Luiza».

Η νεαρή γυναίκα, η οποία συνήθως έκρυβε το πρόσωπό της σε εικόνες που δημοσίευε στο Instagram, τις τελευταίες ημέρες φωτογραφήθηκε σε ένα υποκατάστημα της ρωσικής αλυσίδας καφέ Surf Coffee.

Η Λουίζα γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 2003 στην Αγία Πετρούπολη και πιστεύεται ευρέως ότι είναι παιδί μιας σχέσης μεταξύ του Πούτιν και της πρώην καθαρίστριάς του, Σβετλάνα Κριβόνογκιτς.

Οι ισχυρισμοί σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα της δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά από το ερευνητικό δίκτυο Proekt, το οποίο ασκεί κριτική στο Κρεμλίνο, το 2020.

Η Κριβονόγκιτς φέρεται να απέκτησε μια σημαντική περιουσία μετά τη γέννηση της Λουίζα υπό άγνωστες συνθήκες και παρόλο που το πιστοποιητικό γέννησης της κόρης της παραλείπει το όνομα του πατέρα της, αναφέρει το πατρώνυμό της («Βλαντιμίροβνα»), σε μια ένδειξη για την πιθανή καταγωγή της.

Η Λουίζα είχε προηγουμένως δημόσιους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία, οι οποίοι την έδειχναν να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με ιδιωτικά τζετ, να παίζει DJ σε ακριβά κλαμπ και να φοράει επώνυμα ρούχα.

Αλλά αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο λογαριασμός της διαγράφηκε μυστηριωδώς.

Έκτοτε μετακόμισε στο Παρίσι και αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτιστικής και Διαχείρισης Τέχνης ICART τον Ιούνιο του 2024.

Όταν έφυγε από τη Ρωσία, έγραψε στο Instagram: «Δεν μπορώ να κάνω ούτε μια επιπλέον βόλτα στην αγαπημένη μου Αγία Πετρούπολη. Δεν μπορώ να επισκεφτώ τα αγαπημένα μου μέρη και καταστήματα».

Ωστόσο, πάνω από τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας, η Λουίζα επανεμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Φαίνεται να έχει γίνει πιο πολιτικοποιημένη, και έχει μιλήσει με θάρρος κατά του πολέμου στην Ουκρανία - ενώ παράλληλα αποκήρυξε την πολυτελή ζωή.

Πηγή: skai.gr

