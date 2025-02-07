Ισραήλ: Εκνευρισμός μετά την προειδοποίηση αξιωματούχου για τους κινδύνους του σχεδίου για τη Γάζα

Εκνευρισμό και αμηχανία στην κυβέρνηση Νετανιάχου προκάλεσε η προειδοποίηση υψηλόβαθμου Ισραηλινού αξιωματούχου για τους κινδύνους εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή στον αρχηγό του επιτελείου των IDF, Χέρτζι Χαλέβι, να επιπλήξει τον αρχηγό της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ που ανέφερε ότι ο υποστράτηγος Σλόμι Μπάιντερ προειδοποίησε για τις συνέπειες των σχεδίων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τον θύλακα.



Το βράδυ της Πέμπτης το Channel 13 ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ να μετεγκαταστήσει τους κατοίκους της Γάζας από τη Λωρίδα για την ανοικοδόμησή της, ο Μπάιντερ προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη. Προειδοποίησε συγκεκριμένα για τον ιερό μουσουλμανικό μήνα του Ραμαζανιού, σύμφωνα με το κανάλι.



Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Μπάιντερ δεν δήλωσε αντίθετος στα σχέδια του Τραμπ, παρά μόνο προειδοποίησε για τις πιθανές συνέπειες.

«Δεν θα υπάρξει πραγματικότητα στην οποία αξιωματικοί των IDF θα μιλήσουν εναντίον του σημαντικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τη Γάζα και κατά των οδηγιών του πολιτικού κλιμακίου», επέμεινε ο Κατς σε δήλωσή του, παρά το ρεπορτάζ του Channel 13 που ανέφερε ότι ο Μπάιντερ δεν εξέφρασε κριτική για το σχέδιο.



«Διέταξα τον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί για την προώθηση του σχεδίου για την οικειοθελή αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας που θα ενδιαφερόντουσαν να φύγουν σε διάφορα μέρη στον κόσμο, και αυτό ακριβώς απαιτείται να κάνει και θα κάνει ο ισραηλινός στρατός», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.



Ο Κατς έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τις IDF, ιδιαίτερα με τον απερχόμενο αρχηγό Χαλέβι, τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

